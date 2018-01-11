E Okula nasıl girilir? Takdir Teşekkür puanları hesaplama nasıl yapılır?

15 ara tatile yaklaşırken öğrenciler karnenin yanında başarı durumuna göre verilen takdir - teşekkür belgesini alabilmek için çabalıyor. Peki, E okula nasıl girilir? Takdir, teşekkür puanları nasıl hesaplanır? Tüm detaylar haberimizde...

E-Okul üzerinden ulaşılabilecek bilgiler;

- Not bilgisi; Öğretmenler tarafından not girişleri yapıldıktan sonra, not sorgulaması yapılabilir.

- Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği güncel olarak kontrol edilebilir.

- Haftalık ders programı; Hangi dersin hangi gün olduğu, saat kaçta olduğu görülebilir

Bunlar dışında; diploma puanı, dönem sonlarında alınan belgeler, okunan kitaplar, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon yemek menüsü ve pansiyon izin bilgisine ulaşılabilir.

15 TATİL NE ZAMAN?

19 Ocak 2018 Cuma günü okullar kapanacak. 22 Ocak 2018 Pazartesi günü ise okullar 15 günlük ara tatile girecek. 5 Şubat Pazartesi günü okullar tekrar eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacak.

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir. Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler. Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

E-OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ

E-Okul sistemine giriş, eokulyd.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılır. Giriş için yönetim bilgi sistemi ve veli bilgilendirme sistemi olarak iki seçenek bulunur. Yönetim bilgi sisteminden öğretmenler, kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabilirler. Sisteme girişin ardından öğrencileri not giriş işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Veli bilgilendirme sisteminden de veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. Giriş yapıldıktan sonra öğrenciye ait bilgiler ile güvenlik doğrulaması yapılır. Ardından açılan sayfa üzerinden sorgulama yapılabilir.