E-ticaret ‘engel' tanımıyor

Önde gelen e-ticaret altyapı sağlayıcısı IdeaSoft, e-ticaret aracılığıyla Türkiye'deki iş gücüne katılım oranlarını artırma hedefiyle, öğrenci ve kadınların ardından şimdi de engellilere yönelik bir projeye imza atıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) iş birliğiyle hayata geçirilen ‘E-ticarete engel yok' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, sayıları 150 bini aşan omurilik felçlileri e-ticaret faaliyetleri aracılığıyla ekonomiye katılacak. E-ticaret alanında eğitim verilecek engelli bireyler, dernek bünyesinde üretilen ürünlerin satışını sağlarken, edindikleri deneyimle uzun vadede kendi işlerini kurabilecek.

17 Eylül'de başlayacak eğitimler kapsamında; e-ticarete ilişkin teorik bilgiler, altyapı gereksinimleri ve tasarım gibi temel bilgiler verilecek. Ödeme sistemleri, dijital pazarlama, kargolama ve lojistik gibi teknik konularda ise Ideasoft, iyzico, EG Bilişim, UPS Kargo ve Beykent Üniversitesi desteğiyle eğitim sağlanacak. Eğitimler tamamlandıktan sonra, Ideasoft tarafından TOFD'ye bağışlanan e-ticaret altyapısı sayesinde, dernek ürünleri online satılarak gelir elde edilecek.

“E-ticaret hiçbir engel tanımıyor”

Teknoloji gibi e-ticaretin de hiçbir engel tanımadığını belirten Ideasoft Yönetim Kurulu Başkanı Seyhun Özkara, “Bu projeyle, yalnız engelli bireylerin sorunlarını aşmasına değil, sektörün uzman ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlayacağız. Engelli bireylere meslek edindirirken, işverenlere de nitelikli çalışanlar sunacağız. E-ticaret dünyasında artık daha fazla engelli birey görmek istiyoruz. Bu nedenle hep birlikte ‘E-ticaret ile engel yok' diyoruz” dedi.

20 yılı aşkın süredir engelli bireylerin hayatın her alanında aktif rol oynamasına destek olduklarını söyleyen Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş ise, “Ortopedik engelli bireyler, olumsuz çevre koşulları ve maddi yetersizlik dolayısıyla eğitim alamıyor, bir meslek sahibi olup istihdama katılamıyor. Bunun sonucunda da toplumsal hayattan soyutlanıyor. Bu sorunlara bir nebze olsun çözüm üretmek ve durumlarına katkı sağlamak amacıyla Ideasoft ile attığımız adım, bizim için çok değerli. İlk aşamada 16 engelli bireyin alacağı eğitimler ile e-ticaret alanında tam donanımlı bir iş gücü oluşturacağız” diye konuştu.