E-ticarete hareket getirecek ‘mail’ yöntemi

Yılbaşına kısa süre kala e-ticarette rekor düzeyde alışveriş bekleniyor. Bazı firmalar sektörde pasta payını her geçen gün arttırırken sektöre yeni giren firmalar markalaşmalarını tamamlama sürecinde geri kalmamak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sektörde geri kalmamak için firmalara öneride bulunan SendPulse E-mail Pazarlama Yöneticisi Abdullah Karakullukçu, "E-ticaret sitelerinin en önemli hedefleri marka bilinirliğini arttırmak ve satış grafiğini yükseltmektir. Dijital dünyada en etkili iletişim araçlarından biri e-posta pazarlaması olunca e-mail pazarlaması kampanyaları kullanarak satışları yükseltebilmek mümkün. Mail pazarlama ürünü ile birçok teknolojik yeniliği müşterileri ile buluşturan SendPulse, satışlarını arttırmak isteyen e-ticaret siteleri ve sektöründe iyi bir başlangıç yapmak isteyen firmaları başarıya ulaştırıyor" dedi.

Karakullukçu, başarıyı yakalamak için e-ticaret sitelerine e-posta pazarlama taktikleri olarak şu önerilerde bulundu:

Günlük ya da haftalık kampanya düzeni oluşturuyorlar.

Müşterilerine hediye çeki göndererek web sitelerinden devamlı alışveriş yapılmasını sağlıyorlar.

Gönderileri ilgi çekiyor ve özellikle sosyal medyada paylaşılıyor.

Müşterilerinin ilgi alanları ve alışveriş yapma biçimlerine göre gruplandırma yaparak e-posta pazarlama kampanyaları hazırlıyorlar.

Hoş geldiniz, doğum günü, geri kazanma, sepette ürün bırakanlara hatırlatma yapmak gibi pazarlama otomasyonunun yoğun olarak kullanıldığı temel taktikleri kullanarak satışlarını arttırıyorlar.

E-posta pazarlamacılığının e-ticaret siteleri için en ilgi çekici avantajını yatırım getirisi olarak açıklayan Abdullah Karakullukçu, "Güvenilir bir pazarlama danışmanıyla çalışmak süreci basit ve uygun maliyetli yapar. İşinizi büyütmenize, satışlarınızı arttırmanıza ve marka bilincinizi arttırmanıza yardımcı olacak e-postalar, sms, web push ve smtp e-postaları göndermenin hızlı, sezgisel ve uygun fiyatlı bir yolu olan SendPulse maliyetten tasarruf etmenizi sağlar" ifadelerini kullandı.