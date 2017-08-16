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e-ticarette bugün sona eren onay süresi uzatıldı

Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı için verilen süre 31 Aralık 2017'ye kadar uzatıldı.

e-ticarette bugün sona eren onay süresi uzatıldı

16 Ağustos 2017 17:31

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 17 Ağustos 2017 tarihine sona erecek banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı ile ilgili açıklama yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada tatil ve yaz dönemi olması dolayısıyla kart sahiplerine ulaşmada ve mesajlara cevap almada yaşanan güçlükler dikkate alınarak uygulamaya geçiş tarihi 31 Aralık 2017 olarak belirlendiği bildirildi. BDDK'dan yapılan açıklama şöyle: "Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulunun Şubat 2017’de aldığı bir karar ile Türkiye’deki tüm banka ve kredi kartlarının internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanılabilmesi için bankalarca kart hamilinin onayının alınması şartı getirilmiştir. 17 Ağustos 2017 tarihine kadar da bankaların müşterilerine dönüş yaparak taleplerini toplaması için süre verilmiştir.

17 Ağustos 2017 tarihine kadar tamamlanması beklenen kart hamillerinin taleplerinin alınması işlemleri için bankaların müşterilerine çeşitli kanallar aracılığıyla ulaşmaya çalıştığı ancak, tatil ve yaz dönemi olması dolayısıyla kart sahiplerine ulaşmada ve mesajlara cevap almada yaşanan güçlükler dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bugün aldığı bir karar ile uygulamaya geçiş tarihi 31 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir.

Kartlarını internet üzerinden yapılan alışverişlerde kullanmak isteyen kart hamillerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, uygulamaya geçişin son gününü beklemeden, mümkün olan en kısa sürede bankaları ile iletişime geçerek internet işlemlerinde kullanmak istedikleri kartları için onay verme işlemlerini tamamlamaları yerinde olacaktır. Bankalar kartların internet işlemlerine açılmasına yönelik olarak talep alırken müşterilerinin kişisel bilgilerini, şifre bilgilerini paylaşmasını istemeyecektir. Bu yönde talepte bulunan kişilere karşı uyanık olunması, hiçbir surette kişisel bilgilerin ve şifrelerin paylaşılmaması gerektiğini belirtmekte fayda görülmektedir. 

Etiketler: BDDK


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