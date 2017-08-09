Türkiye'nin lider e-ticaret altyapı sağlayıcılarından IdeaSoft, Türkiye’de e-ticarete yönelik farkındalığı artırmak, ülke genelindeki ekosistemi genişletmek ve girişimcileri dijital dünyaya yönlendirmek amacıyla eğitim seminerleri düzenliyor. Bu kapsamda İstanbul Üsküdar’daki Idea Akademi Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen ‘E-ticaretle Gelir Elde Etmenin Yolları’ seminerine, farklı sektörlerden yaklaşık 70 girişimci başvurdu.

Etkinliğin eğitmenliğini üstlenen IdeaSoft İş Ortakları Yöneticisi Eray Cemal Şentürk, Türkiye’de ve dünyadaki e-ticaret pazarı hakkında bilgi verirken; e-ticarette tedarik süreçleri ve dijital pazarlama ile e-ticarette kullanıcı deneyimi ve dijital markalaşma gibi sektörde en çok merak edilen konuları ele aldı. Yanlış domain seçiminden kullanıcı deneyimine e-ticarette yapılan basit ancak önemli hatalara da vurgu yapan Şentürk, e-ticarette başarıya ulaşmanın ipuçlarını paylaştı. Gelişmiş ülkelerde yüzde 8’e ulaşan e-ticaret kullanım oranının Türkiye’de yüzde 2,5 olduğuna dikkat çeken Şentürk, “Türkiye olarak e-ticarette yolun başındayız. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz e-ticaret eğitimlerine gösterilen yoğun ilgi, geleceğe yönelik olumlu sinyaller veriyor. Şu an Türkiye’de 6 binden fazla şirketin sitesinde IdeaSoft alt yapısı kullanılıyor. Ayrıca ülkemizdeki e-ticaret hacminin yüzde 50’sini IdeaSoft alt yapısını kullanan şirketler oluşturuyor” dedi.

İnternetin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte e-ticaretin de önemi giderek artırıyor. Fiziki mağazaların yerini sanala bıraktığı bir dünyada e-ticaret, dijital tarafta ekonominin gücü olmayı sürdürüyor. TÜSİAD’ın ‘e-ticaret 2017’ başlıklı raporuna göre, dünyada e-ticaret hacmi 2016’da 1 trilyon 600 milyar dolar seviyesine ulaşırken, bunun yüzde 59’unu gelişmekte olan ülkeler oluşturdu. 2020’de bu rakamın yüzde 64’e yükselmesi beklenirken, bu süreçte yapılacak en basit hataların bile bu oranı ciddi ölçüde etkileyebileceği ön görülüyor. Bugün itibarıyla gelişmiş ülkelerde yüzde 8’e ulaşan e-ticaret kullanım oranı, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 5,1. Türkiye’de ise yüzde 2,5 civarında seyrediyor.