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E. Yeni Malatyaspor Azubuike’ye kavuşuyor

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında M.Başakşehir’e 2-0 mağlup olan E.Yeni Malatyaspor, perşembe günü Malatya’da toplanarak A.Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

E. Yeni Malatyaspor Azubuikeye kavuşuyor

07 Kasım 2017 13:52

M.Başakşehir maçının ardından 3 günlük izne ayrılan sarı-kırmızılı takımda teknik heyet tarafından verilen izin perşembe günü sona eriyor.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapacağı antrenmanlarla A. Alanyaspor maçına hazırlanacak olan Malatya ekibinde sakatlık sürecini geride bırakan orta saha oyuncusu Godson Azubuike’nin de takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

Bu arada E. Yeni Malatyaspor’da devre arası transfer çalışmaları için kolların erkenden sıvandığı ifade ediliyor. Ligin ikinci yarısında korkulu rüya görmek istemeyen doğu temsilcisinde yönetimle görüşen Teknik Direktör Erol Bulut’un transfer listesinde yer alan oyuncularla kontak kurulmasını istediği öğrenildi.

Bulut’un listesinde eski takımı M.Başakşehir’den futbolcuların bulunduğu ifade edilirken, o futbolcuların da sarı-kırmızılı takıma gelmeye yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

E. Yeni Malatyaspor’un devre arasında sol beke, orta sahaya ve forvete transfer yapacağı öğrenildi. 

Mehmet Türel
 

Etiketler: Azubuike, Yeni Malatyaspor

 

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