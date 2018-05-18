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E. Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçının ardından

Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçının ardından her iki teknik adam açıklamalarda bulundu.

E. Yeni Malatyaspor - Kayserispor maçının ardından

18 Mayıs 2018 21:54

Maçtan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün ligin son maçına çıktık. Futbolcularıma maçtan önce ‘Size yakışık bir şekilde son maçı oynayıp, 3 puanı alın’ dedim. 2 gol yediğimizden dolayı üzgünüm. Çünkü son 15 dakika maç biraz mahalle maçına döndü. Seyirci açısından güzel maç olmuş olabilir. Çünkü yeterince gol pozisyonuna giren 2 takım vardı. 5 gol var, o yüzden maçı izleyenler için güzel maç olabilir. 3 puanı aldığımızdan dolayı mutluyuz. Ligi 43 puanda ve istediğimiz yerde bitirdik” şeklinde konuştu.

Kayserispor cephesi

Kayserispor Yardımcı Antrenörü Hakan Ertük ise, “Bu sene yeni bir takım kurduk. Kamp dönemimde biraz umutsuzluğa düşmüştük ama takımımız 2. kamp döneminde çok iyi bir kaynaşmayla beraber lige çok iyi başladık. İlk yarı 30 puan puan topladık. Biz puanları toplayınca ister istemez oynadığımız futbolla çok büyük değer gördük. Bu sefer ister istemez çıtayı yükselttik. Çıta yükselince hedef koymak durumunda kaldık. Avrupa kupalarına gidelim istiyorduk. Normalde bizim sezon başındaki hedefimiz ligde kalmaktı ama oyuncularımızın kompakt oynaması güzel bir arkadaşlığın olması bizi bu hedefi koymaya itmişti. 2. yarıysa yüksek ego ve yüksek öz güven bu sonuçları almamıza neden oldu ama Kayserispor kulübü tekrar yönetimsel olarak da güven tazeledi. Hiçbir zaman bundan sonra hedefsiz olamayacaktır. Hep hedef koyacaktır. Ertuğrul Sağlam hocamızla anlaştık. Ben buradan Ertuğrul Sağlam hocama ve kulübümüze seneye başarılar diliyorum. Allah yolumuzu açık etsin" diye konuştu.

Barış Türel

 

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