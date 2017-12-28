E. Yeni Malatyaspor, M. Başakşehir ile hazırlık maçı oynayacak

Kamp çalışmalarını Antalya’ Belek’te gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, 3 Ocak’ta topbaşı yapacak. 15 Ocak’a kadar Antalya’da hazırlıklarını sürdürecek olan Malatya ekibi, burada 3 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor.

Sarı-kırmızılıların kamp için planladığı hazırlık maçı takvimi netleşmeye başladı. Buna göre Evkur Yeni Malatyaspor, ilk hazırlık maçını 10 Ocak Çarşamba günü Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir ile oynayacak.

Antalya kampında oynanacak diğer 2 maçın programının ise henüz netleşmediği ifade edildi.

Mehmet Türel

