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E. Yeni Malatyaspor teknik heyeti ile spor basını yeşil zeminde karşılaştı

E.Yeni Malatyaspor teknik heyetiyle, basın mensuplarından oluşan Medya Takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi.

E. Yeni Malatyaspor teknik heyeti ile spor basını yeşil zeminde karşılaştı

12 Kasım 2017 18:06

Orduzu Spor Tesisleri’nde saat 14.30’da oynanan karşılaşma öncesi her iki takım birlikte hatıra fotoğrafı çektirirken, karşılaşmayı sarı kırmızılı oyuncular da tesisteki odalarından takip etti.

Erol Bulut ve Ali Ravcı’dan oluşan teknik heyet takımı, sarı-kırmızılı kulübün idman ve maçlarını takip eden gazetecilerle karşılaştı. 25’er dakikalık iki devre olarak yarı sahada oynanan maç baştan sona ortada geçerken, zaman zaman kıyasıya mücadeleler de yaşandı. Karşılaşmayı son dakikada bulduğu golle teknik heyet 8-7 kazandı. Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Erol Bulut, “Her iki takımı tebrik ediyorum. Güzel bir havada güzel bir dostluk maçı oldu. Malatya medyası gerçekten beklediğimden daha iyi çıktı. Daha önce diğer teknik ekiplere zor anlar yaşattıklarını biliyorduk. Bizde de 3 eksik vardı. İyi mücadele oldu, tabii kazanan önce dostluk sonra biz oldu diyebiliriz. Arkadaşların ayağına yüreğine sağlık” diye konuştu. 

Mehmet Türel
 

Etiketler: Yeni Malatyaspor

 

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