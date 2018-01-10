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E. Yeni Malatyaspor’da kampın gözdesi yeni transfer Berk Yıldız

Evkur Yeni Malatyaspor’da antrenmanlardaki performansıyla yeni transfer Berk Yıldız’ın Antalya kampının gözdesi olduğu belirtildi.

E. Yeni Malatyasporda kampın gözdesi yeni transfer Berk Yıldız

10 Ocak 2018 18:56

Ligin ikinci yarısında Antalya Belek’te hazırlanan sarı-kırmızılılarda, TFF 1. Lig ekibi Elazığspor’dan transfer edilen genç futbolcu Berk Yıldız’ın antrenmanlardaki çalışkanlığıyla hocası Erol Bulut’un gözüne girmeyi başardığı bildirildi.

Yüksek teknik kapasitesi ve top hakimiyetiyle, iki ayağını da kullanabilen 22 yaşındaki oyuncunun orta sahadaki forma rekabetini kızıştırdığı ifade edildi.

Teknik Direktör Erol Bulut’un Elazığspor’dan da öğrencisi olan Berk’in arkadaşlarıyla uyum sürecini kısa sürede atlattığı ifade edilirken, takımın oyun yapısı ve sistemine de ayak uydurduğu belirtiliyor.

Berk Yıldız, ligin ilk yarısında Elazığspor formasıyla 447 dakikada mücadele etmişti.

 

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