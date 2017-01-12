GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın proje ilgili olarak yaptığı açıklama şu ifadeleri içerdi; “Eagle + adlı bir çalışma hazırladık. Artık, GAÜ'yü bir Web Kampüs oluşumu ile, ‘Cloud Base’ bir eğitim sürecine de ayrıca aktaracağız. Öğrencilerimizin almak zorunda oldukları akademik form ile tüm kampüs yaşamını, dünya ile daha entegre bir sistem içerisine alıyoruz. Bu entegrasyona, ulusal ve uluslararası kurumsal ve akademik tüm hareketlerimiz de dahil olacak. Bunu biraz daha basit açıklamak gerekirse; Aslında bir ‘e-devlet oluşumunu’, daha minyatür bir düzeyde, üniversitemiz için tasarladık. Geleceğin yüksek öğretim kurumlarının arasında yer alabilmek için, zaten bu süreci başlatmamız gerekiyordu. Belli alanlarda, yeteri kadar hızlı olamadığımızı da görüyorum. Belirli modülleri hayata geçirmek ile, o noktaya geldik demek mümkün değildir. Bütün yapının, komplike bir şekilde, bu yapının içerisine dahil edilmesi gerekiyordu. Diğer bir ifade ile; Tüm okullarımız, tüm mevcut yüksek öğretim yapımız, bu sürece dahil olacaktır. Çok güzel bir çalışma yapıldı. Ben, bir süre önce bir prototip olan bu düşünceyi, gerçek ve bitirilmiş bir proje haline getiren arkadaşlarımıza da, sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Ortaya koymuş olduğumuz düşünce şu; bu bir yazılım değil. Bu bir, yükseköğretm felsefesidir. Bu; GAÜ'nün felsefesidir. Küresel entegrasyon içinde; açık ara öndeliğimizi ve önderliğimizi, kurumsal tarihimizin hiç bir anında yitirmedik, yitirmeyeceğiz. Böylece, bu düşünce ve inanç ile; bunu da hayata geçiriyoruz. Bu hazırlık sürecini, 2018 Yılı’na kadar tamamlamayı da hedefliyoruz.”