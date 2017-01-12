Diğer
Kategoriler

Eagle+ ile Web Kampüs Başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi; “EAGLE + ” adı verilen çalışmasının son haline verilen güncellemelerin bitimi ile, ana kurumsal ve akademik şemasını oluşturan yapıya dahil, ‘WEB KAMPÜS’ projesine hayat veriyor.

Eagle+ ile Web Kampüs Başlıyor

12 Ocak 2017 16:30

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın proje ilgili olarak yaptığı açıklama şu ifadeleri içerdi; “Eagle + adlı bir çalışma hazırladık. Artık, GAÜ'yü bir Web Kampüs oluşumu ile, ‘Cloud Base’ bir eğitim sürecine de ayrıca aktaracağız. Öğrencilerimizin almak zorunda oldukları akademik form ile tüm kampüs yaşamını, dünya ile daha entegre bir sistem içerisine alıyoruz. Bu entegrasyona, ulusal ve uluslararası kurumsal ve akademik tüm hareketlerimiz de dahil olacak. Bunu biraz daha basit açıklamak gerekirse; Aslında bir ‘e-devlet oluşumunu’, daha minyatür bir düzeyde, üniversitemiz için tasarladık. Geleceğin yüksek öğretim kurumlarının arasında yer alabilmek için, zaten bu süreci başlatmamız gerekiyordu. Belli alanlarda, yeteri kadar hızlı olamadığımızı da görüyorum. Belirli modülleri hayata geçirmek ile, o noktaya geldik demek mümkün değildir. Bütün yapının, komplike bir şekilde, bu yapının içerisine dahil edilmesi gerekiyordu. Diğer bir ifade ile; Tüm okullarımız, tüm mevcut yüksek öğretim yapımız, bu sürece dahil olacaktır. Çok güzel bir çalışma yapıldı. Ben, bir süre önce bir prototip olan bu düşünceyi, gerçek ve bitirilmiş bir proje haline getiren arkadaşlarımıza da, sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Ortaya koymuş olduğumuz düşünce şu; bu bir yazılım değil. Bu bir, yükseköğretm felsefesidir. Bu; GAÜ'nün felsefesidir. Küresel entegrasyon içinde; açık ara öndeliğimizi ve önderliğimizi, kurumsal tarihimizin hiç bir anında yitirmedik, yitirmeyeceğiz. Böylece, bu düşünce ve inanç ile; bunu da hayata geçiriyoruz. Bu hazırlık sürecini, 2018 Yılı’na kadar tamamlamayı da hedefliyoruz.”

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, Serhat Akpınar, WEB KAMPÜS


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç