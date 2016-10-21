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Eagle kullanan FETÖ’cüler adliyeye sevk edildi

Eagle gizli yazışma programı kullanan FETÖ terör örgütü mensubu 18 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eagle kullanan FETÖcüler adliyeye sevk edildi

21 Ekim 2016 17:05

Adıyaman’da düzenlenen FETÖ soruşturmaları kapsamında yakalanan şüphelilerin cep telefonundan Eagle uygulaması çıkmış ve bunun üzerine polis ekipleri Türkiye’de ilk kez Eagla operasyonu gerçekleştirmişti.
İnceleme sonucunda Eagle kullandığı tespit edilen 24 şahsın yakalanması amacıyla Adıyaman merkezli Kahramanmaraş, Mersin, muş, Yozgat, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ, İstanbul, Malatya, Gaziantep, Adana, Bingöl olmak üzere toplam 13 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak, 18 kişi göz altına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN 

Etiketler: egale, fetö


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