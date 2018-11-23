Eaton Teknoloji Karavanı Bursa'da

Güç yönetimi şirketi Eaton, yenilikçi Ex-proof (patlamaya dayanıklı) çözümlerini sunduğu teknoloji karavanı ile Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. Bugüne kadar farklı konseptler ile EMEA'nın çeşitli noktalarında ziyaretçilerle buluşan teknoloji karavanında, Ex-proof olarak tanımlanan ortamlar için ürün seçim ve montajı ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktalar ve bunlara ilişkin Eaton'un Crouse Hinds / CEAG çözümleri ile ilgili olarak bilgiler veriliyor. Teknoloji Karavanı tur bağlamında 19-23 Kasım tarihleri arasında İnegöl ve Nilüfer ilçesindeydi.

Teknoloji karavanı birçok endüstriyel tesisi ziyaret ediyor

Yapılan bilgilendirmede; teknoloji karavanı ayrıca Türkiye'deki önemli endüstriyel tesislere giderek Endüstri 4.0 devrimine giden teknolojik yolculukla ilgili Eaton çözümlerini sunuyor. Eaton teknoloji karavanı özellikle gıda, petrokimya, su ve makine imalatçıları tarafından yoğun ilgi görüyor ve sergilenen yenilikçi ürünler ile ilgili olarak katılımcılara alanında uzman kişiler tarafından seminerler düzenlenip bilgiler veriliyor.

“Yeni çıkan Ex-Line Ex-proof armatürünün tanıtımını Türkiye'de ilk defa teknoloji karavanımız ile gerçekleştiriyoruz” diyen Eaton Elektrik Türkiye Ülke Satış Müdürü Yılmaz Özcan, Zone 1 / 2 / 21 / 22 (patlayıcı gaz ve toz) ortamlar için tasarlanan ürünlerine dikkat çekerek, “Bu ürünler gelişmiş ve dayanıklı tasarımı ile tesislere bakım kolaylığı ve uzun ömür avantajları sağlıyor. Ex-proof alanında sahip olduğumuz tecrübe ve lider konuma sahip geniş ürün portföyümüz ile çalışanların ve işletmelerin patlayıcı ortamların risklerinden korunmasına yardımcı oluyoruz. Şirket olarak rafineriler, boya, kimya, ilaç tesisleri gibi patlayıcı ortamlara sahip olan ve Türkiye'nin önde gelen birçok tesisi ile çalışıyor, doğalgaz boru hattı projelerine güvenle hizmet veriyoruz” dedi.

Teknoloji karavanı daha öncede Türkiye'de büyük ilgi ördü

2017 yılında da Türkiye'ye gelen teknoloji karavanı Ex-proof çözümleri ile 15 bin km'nin üzerinde yol katetti, binlerce kişiye, yüzlerce firmaya ulaştı. Ticari binalarda ve konutlarda enerji dağıtımı ve koruması, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliliği üzerine ürünler sergilendi. Eaton teknoloji karavanın da standartların da üzerinde güvenlik konusunun altı çizildi. Standartlarda minimum bir güvenlik seviyesi belirleniyor. Ancak ark hatası gibi durumlarda sistemi ileri seviyede koruyacak, ön ikazlar sağlayacak bir sistem tanımlanmıyor. Dolayısıyla şirket bu tip çözümleri kullanıcıya anlatmayı hedefliyor.

Eaton teknoloji karavanının önemli duraklarından bazıları 26 Kasım İzmir, 3 Aralık İstanbul, 4 Aralık Çorlu ve 5 Aralık'ta Marmara Ereğlisi olacak.