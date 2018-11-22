Eaton teknoloji karavanı Türkiye turuna çıktı

Eaton, yenilikçi Ex-proof (patlamaya dayanıklı) çözümlerini sunduğu teknoloji karavanı ile Türkiye'yi dolaşmaya başladı. Yapılan bilgilendirmede; bugüne kadar farklı konseptler ile EMEA'nın çeşitli noktalarında ziyaretçilerle buluşan teknoloji karavanında, Ex-proof olarak tanımlanan ortamlar için ürün seçim ve montajı ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktalar ve bunlara ilişkin Eaton'un Crouse Hinds / CEAG çözümleri ile ilgili olarak bilgiler verilecek. Teknoloji karavanının önemli durakları arasında Bursa, İzmir, Samsun gibi endüstriyel sektöre katkısı oldukça yüksek iller bulunuyor.

Teknoloji karavanı birçok endüstriyel tesisi ziyaret edecek

Teknoloji karavanı ayrıca Türkiye'deki önemli endüstriyel tesislere giderek Endüstri 4.0 devrimine giden teknolojik yolculukla ilgili Eaton çözümlerini sunacağı belirtilirken; teknoloji karavanının özellikle gıda, petrokimya, su ve makine imalatçıları tarafından yoğun ilgi gördüğü ve sergilenen ürünler ile ilgili olarak katılımcılara alanında uzman kişiler tarafından seminerler düzenlenip bilgiler verildiği bildirildi. Ayrıca Eaton'un SW-DT teknolojisi, ön yüzeyi düz butonlar, PLC, HMI, uzak G/Ç üniteleri (Remote I/O), motor yol verme çözümleri v.b. ürünleri karavanda sergilenecek.

"Eaton'un yeni çıkan Ex-Line Ex-proof armatürünün tanıtımını Türkiye'de ilk defa teknoloji karavanımız ile gerçekleştiriyoruz" diyen Eaton Elektrik Türkiye Ülke Satış Müdürü Yılmaz Özcan, Zone 1 / 2 / 21 / 22 (patlayıcı gaz ve toz) ortamlar için tasarlanan ürünlerine dikkat çekerek, "Bu ürünler gelişmiş ve dayanıklı tasarımı ile tesislere bakım kolaylığı ve uzun ömür avantajları sağlıyor. Ex-proof alanında sahip olduğumuz tecrübe ve lider konuma sahip geniş ürün portföyümüz ile çalışanların ve işletmelerin patlayıcı ortamların risklerinden korunmasına yardımcı oluyoruz. Şirket olarak rafineriler, boya, kimya, ilaç tesisleri gibi patlayıcı ortamlara sahip olan ve Türkiye'nin önde gelen birçok tesisi ile çalışıyor, doğalgaz boru hattı projelerine güvenle hizmet veriyoruz" dedi.

Teknoloji karavanı daha önce de Türkiye'de büyük ilgi görmüştü

2017 yılında da Türkiye'ye gelen teknoloji karavanı Ex-proof çözümleri ile 15 bin km'nin üzerinde yol kat ederek binlerce kişiye, yüzlerce firmaya ulaşırken, ticari binalarda ve konutlarda enerji dağıtımı ve koruması, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliliği üzerine ürünler sergilenmişti.

Eaton teknoloji karavanının önemli duraklarından bazıları 26 Kasım İzmir, 3 Aralık İstanbul, 4 Aralık Çorlu, 5 Aralık Marmara Ereğlisi olacak.