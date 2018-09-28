Eaton'dan yeni drivesConnect uygulaması

Eaton'ın yeni drivesConnect uygulaması ile herhangi bir akıllı telefonu veya tableti insan makine arayüzüne dönüştürebileğini açıkladı. Böylece Eaton'ın kapsamlı PowerXL frekans çevirici portföyü mobil hale gelecek. Bu yeni uygulama sayesinde makine üreticileri ve operatörleri için soğuk kaplama ünitelerini ve hız kontrol cihazları parametrelendirmek daha kolay olacak.

Yapılan bilgilendirmede; hem çevrimiçi hem de çevrimdışı modda; kullanıcılar, Android ve iOS uyumlu uygulamalar yoluyla veri dizilerini oluşturabilmenin ve düzenleyebilmenin yanı sıra, kullanıcı dostu parametre yapısına erişim sağlamak için mobil cihazlarını kullanabilecek. Bu uygulama ayrıca masaüstü sürümünün izleme ve kumanda fonksiyonlarını içerecek. Örneğin; bu uygulama hız kontrol cihazlarını çalıştırmak veya arıza teşhisi yapmak için kullanılabilecek.

NFC teknolojisinin tanıtılması esnasında, bu çubuk gözden geçirilip iOS için yeni Bluetooth standartlarını karşılayacak hale getirilirken, DX-COM-STICK ve DB1'in piyasaya sürülmesine paralel olarak, uygulama Apple App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebileceği kaydedildi.