Eaton'un, iletişime açık ve kompakt modelleri piyasada

Eaton'ın yeni XC300 modüler PLC'si (Fabrikalardaki imalat hatları veya makinelerin kontrolü gibi işleçlerin denetiminde kullanılan özel bilgisayar), özellikle XN300 I/O sistemi ve XV300 dokunmatik panel ile birlikte kombine edildiğinde, makine ve sistem üreticilerine aerodinamik ve modern otomasyon konseptlerini gerçekleştirmelerini sağlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüksek performansa ve haberleşme özelliklerine sahip olan modüler kontrolörün hızlı çevrim süreleri, makine için daha yüksek üretkenlik oranı elde ediliyor.

Çeşitli arayüzleri sayesinde kontrolör, geniş çapta bir uygulama yelpazesi için evrensel ve esnek bir veri düğüm noktası olarak oldukça uygundur. Entegre bir OPC sunucu, M2M (makineden makineye) iletişiminde standartlaştırılmış veri transferine izin verir, böylece otomasyon mimarisinde kesintisiz bir entegrasyona olanak sağlarken Endüstri 4.0.'a doğru basit bir yol da oluşturur.

Linux tabanlı sistem CODESYS 3 kullanarak programlanmış ve CANopen, easyNet ve Modbus RTU'dan EtherCAT, Modbus TCP, Ethernet/ IP yoluyla OPC/Scada'ya yaygın olarak kullanılan pek çok arayüzü ve alan veriyolu protokolünü destekler. Modüler makineler, ağa bağlı tesisler ve üretim konseptlerinde XC300, yüksek esnekliği sayesinde avantajlarını gösterir. Kontrolör, farklı ağ adreslerine dayanan üç farklı ethernet ağının çalışmasına izin verir. Örneğin; bağımsız ağlar, mobil, M2M ve SCADA iletişimi için ayarlanabilir. Bu şekilde, güvenlik ve performans açısından ağla en uygun şekilde eşleşir.

Kontrolör ayrıca dört I/O kanalı üzerinden kendi beslemesini sağlar. Entegre web sunucuları, akıllı telefon ve tablet cihazlarının ekranları için HTML5 özelliği ile CODESYS 3 görüntülemesini ve cihaz yönetimini destekler. Kurulu programlar ve kütüphaneler tüm XC ve XV cihazları için destek sağlar, böylece yeniden geliştirme süresi ve maliyetinden tasarruf edilir. Bu kurulu programlar ve kütüphaneler mikro SD kartı veya bir USB bellek kullanılarak seri üretim için diğer cihazlar üzerine hızlı ve kolay bir şekilde kopyalanabilir. Eaton yetki verilmemiş erişime karşı ekipmanları ve sistemleri korumak için mevcut iletişim ve güvenlik standartlarını uyguluyor.

XC300, XN300 ve XV300 ürün gruplarıyla, Eaton mühendislere Endüstri 4.0 konseptlerini destekleyen ve müşterilerine katma değer ekleyen ve gelecekteki muhtemel değişikliklerden etkilenmeyen otomasyon mimarisini tasarlama imkanı da sunuyor. Eaton'ın görselleştirme yazılımı Galileo ve XN300 Assist yazılımı aracı CODESYS programlama yazılımıyla birlikte, mevcut ve yeni otomasyon sistemlerini destekliyor.