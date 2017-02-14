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EBA başvuruları başladı |EBA başvuruları nasıl yapılır?

EBA başvuruları başladı. EBA başvuruları nasıl yapılır merak ediliyor. EBA başvuruları ile ilgili bilmeniz gerekenler iha.com.tr’de.

EBA başvuruları başladı |EBA başvuruları nasıl yapılır?

14 Şubat 2017 15:39

EBA başvuruları 13 Şubat’ta başladı. EBA başvuruları nasıl yapılır sorusunun cevabını öğrenciler merak ediyor. EBA başvuruları ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Erişim Bilişim Ağı (EBA), Destekleme Yetiştirme Kursları (DYK) kurs başvuruları için süreç başladı. EBA kursu öğrenci başvuruları 13 Şubat – 19 Şubat tarihleri arasında yapılacak. EBA başvuru yapmak için EBA başvuru sistemi sayfasına girmek gerekiyor. EBA başvuru sayfasına, sitemizdeki linkten ulaşabilirsiniz. EBA kurslarına Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel, ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecek. Örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları EBA şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapabilirler

EBA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

EBA BAŞVURU ŞARTLARI

Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel, ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.

Örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

Açık öğretim öğrencileri, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince e-kurs modülünden verilecek e-kurs şifresi ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edecek şekilde başvurularını gerçekleştirir.

Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler (özel okul öğrencileri), okullarının bulundukları ilçedeki kurs merkezlerinin birine başvurarak alacakları e-kurs şifresi ile aynı ilçedeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve sisteme başvuru yapan öğretmenler arasından devam etmek istedikleri kurslara tercihte bulunarak başvuru yapar.

Resmî örgün eğitim kurumu öğrencileri aldıkları eba şifresi ile kurs başvurusu yapabilir, eba ders içeriklerinden yararlanabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okulları ve özel öğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.
 

Etiketler: eba, eba başvuru, eba başvuru şartları


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