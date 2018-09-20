2018-2019 EBA DYK kurs kayıtları nasıl yapılır? Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ile beraber milyonlarca öğrenci ve velileri bu sorunun cevabını merak ediyor. Bu eğitim dönemi için DYK kursları ekim ayının ilk günü başlayacak. EBA E-Kurs kayıtları ise 23 Eylül 2018 Pazar gününe kadar devam edecek. Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK) dersleri ise Ekim ayında başlayacak.İşte EBA, E-Kurs kayıtları ve DYK kursları ile ilgili tüm merak edilenler...

EBA Giriş DYK kurs kayıtları | EBA E Kurs başvurusu nasıl yapılır için tıklayınız

2018-2019 KURS BAŞVURU VE KURS TARİHLERİ

İlk Dönem Kurs Başvuru ve Kursun Başlama-Bitiş Tarihleri

Öğretmenler için Başvuru Tarihleri : 10-16 Eylül 2018

Öğrenciler için Başvuru Tarihleri: 17 - 23 Eylül 2018

Kursların başlama tarihi: 1 Ekim 2018

Kursların bitiş tarihi: 13 Ocak 2019

EBA Kurs Başvurusu Resimli Anlatım

EBA'nın resmi sitesi www.eba.gov.tr girdikten sonra E-Kurs sekmesini açın.

Karşınıza Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi gelecek. Buradan öğreciler için eba girişi seçeneğini tıklamanız gerekiyor.

Daha sonrasında karşınıza http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS//giris.jsp adresi gelecek.

Buradan da e-okul bilgileri seçeneğini işaretleyerek T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Veli Bilgilendirme Sistemi Kullanıcı Doğrulama sistemini doldurmanız gerekecek. İlgili alanları doldurduktan sonra giriş yap seçeneğine basarak sistem içersine girebilirsiniz.

Sistem içinde yine e-kurs sekmesini tıkladıktan sonra karşınızda öğrenci bilgileriniz gözükecek. Sistem üzerinde bilgilerimi güncelle seçeneğine bastıktan sonra öğrenci işlemleri menüsünden kurs tercih sekmesine tıklayarak kurs tercihleriniz yapabilirsiniz. Ders seçimi bttikten sonra kaydet seçeneğini işaretleyerek işleminizi bitirebilirsiniz.

KİMLER EBA KURSLARINA BAŞVURABİLECEK?

Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel, ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.

Örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

Açık öğretim öğrencileri, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince e-kurs modülünden verilecek e-kurs şifresi ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edecek şekilde başvurularını gerçekleştirir.

Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler (özel okul öğrencileri), okullarının bulundukları ilçedeki kurs merkezlerinin birine başvurarak alacakları e-kurs şifresi ile aynı ilçedeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

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