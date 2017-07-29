EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen darp edilerek silah çekildi

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Basın Danışmanı Kemal Aydoğmuş saat 17.30 sularında yaya olarak Üniversite Caddesi üzerinde Haller Gençlik Merkezi'nin karşısında bulunan Hat Boyu'ndaki bir kafenin önüne geldi. Başkan Büyükerşen, TCDD’ye ait olduğu bilinen parkta, kafelerin yola koydukları masa ve sandalyelerin kaldırılmasını isteyince tartışma çıktı. Sandalye ve masaların kaldırılması yönündeki talimatı üzerine Başkan Büyükerşen ve Basın Danışmanı Aydoğmuş bir grup tarafından saldırıya uğradı. Başkan Büyükerşen’e önce yumrukla saldıran şahıs veya şahıslar, daha sonra silah çekti. Kalabalığın araya girmesiyle yanında bulunanlar güvenlik gerekçesiyle Başkan Büyükerşen'i yakındaki Haller Gençlik Merkezi'ne götürdü.

Yaşanan talihsiz durum sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı sonrası kaçan şahıslar için çalışma başlatılırken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı.

“İşletmecilik yapan kişiler tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e silah çekilmiştir”

Ayrıca saldırı sonrası Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada olay anlatılarak, “29 Temmuz 2017 Cumartesi Günü saat 17.30 sularında, TCDD’ye ait YHT yeraltı hattı üzerindeki alanda işletmecilik yapan kişiler tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e silah çekilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı, seçildiği ilk günden bu tarafa Eskişehir’in çağdaş ve huzurlu bir kent olması için çalışan ve bu gerçek tüm ülke kamuoyu tarafından bilinen Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in uğradığı bu menfur saldırı kabul edilemez. Olay sırasında eski sabıkalı Mahfuz Banlı isimli şahıs ve adamları, Yılmaz Büyükerşen’e silahlı saldırı girişiminde bulunmuşlardır. Hemşerilerimizin başkana siper olması sonucu girişim başarılı olamamıştır. Bir huzur kenti olarak bilinen Eskişehir’de, sıklıkla yaptığı gibi yanında koruması olmadan yaya olarak dolaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, seçildiği 1990 yılından bu yana ilk kez böyle bir saldırıya maruz kalmasının ardından yaptığı kısa açıklamada, “Bu tür tehditler ve saldırılar beni asla yıldıramaz, şehrin menfaatleri her şeyin üstündedir” dedi. Büyükerşen’in sağlığıyla ilgili herhangi bir olumsuzluk yoktur. Olayla ilgili yasal işlemler derhal başlatılmış olup, yetkili merciler konuyla ilgili bilgilendirilmiştir” şeklinde bildirildi.

“Çay may içmiyorum’ dedi, ‘Sizi pislikler’ dedi”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Büyükerşen’e silah çektiği iddia edilen Mahfuz Banlı da olay sonrasında konuşarak, “Hoca buradan geçiyordu. Hoca bizin Yunus ile konuştu işletmeci, bende dedim ki, ‘Hocam buyurun bir çayımızı için’ eline de sarıldım. ‘Çay may içmiyorum’ dedi, ‘Sizi pislikler’ dedi. Öyle deyince, ya hocam nedir, ne istiyorsunuz filan valla hakaret etti. Hakaret edince de, ben de görmedim herhalde birisi saldırıda bulundu. Yani vurmadı biraz saldırır gibi yaptı. Ben karışmayın dedim” şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının Banlı’ya silah çektiği iddialarını sorması üzerine de, “Ne silahı, silah filan yok. Bilmiyorum, görmedim durum bu. Kendini sanki Azrail görüyor, yukarıdan tutan bir Allah gibi görüyor. Aslında hiçbir şeydir ben bunu söylüyorum. İnsan bu kadar başkalarını küçümsemez. Nedir yani biz vatandaşa olarak, buyun çayımızı için diye ricada bulunuyoruz, yalvarıyoruz” dedi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Mustafa Kaplan - Mustafa Köken

