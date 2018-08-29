ebebek’ten Birleşmiş Milletler çıkarması

Dünyanın en büyük sivil toplum kuruşlarından biri olan Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI - Junior Chamber International) tarafından her yıl Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen JCI Küresel Ortaklık Zirvesi'ne, ebebek tarafından yürütülen Bebekoloji Buluşmaları projesi konuşuldu. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' temasıyla gerçekleştirilen zirveye özel konuşmacı olarak davet edilen, Türkiye’nin ilk ve en büyük anne-bebek ürünleri alışveriş platformu ebebek’in Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, Nisan ayında JCI tarafından Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk (ICSR) ödülüne layık görülen Bebekoloji Buluşmaları projesinin yanı sıra ebebek’in kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki deneyimini, New York’ta, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde (BM) anlattı.

"Cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kalkınma için kritik önem taşır"

Dünyanın birçok bölgesinden katılımcının yer aldığı zirvede 'İş Dünyasında Cinsiyet Eşitliğinin İnşaası' adlı oturumda konuşan Halil Erdoğmuş, "Cinsiyet eşitliğinin ortadan kaldırılması yalnızca temel insan hakkı değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için kritik bir önem taşır. ebebek olarak, biz de kadınların bilinçlendirilmesinin çarpan etkisi oluşturacağına inandığımız için sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla Bebekoloji felsefesinin temellerini attık. Bu kapsamda projemiz; sürdürülebilirlik, sivil toplumla işbirliği, hedef kitleye ulaşım, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygunluğu kriterlerinde değerlendirilip, ödüllendirildi” dedi.

"Bebekoloji, ebebek’in iş felsefesi, temel manifestosudur"

ebebek olarak sadece anne ve bebek ürünlerinin satışına odaklanmayıp aynı zamanda tüketicilerle deneyim ve uzmanlıklarını paylaştıklarının altını çizen Erdoğmuş şunları aktardı: "Bebeği anlama ve anlatabilme bilimi olarak tanımlanan Bebekoloji’nin amacı; anne ve anne adaylarına bilgiyle dokunmak, onlara ihtiyaçları olan desteği vererek, hamilelik ve bebek büyütme sürecinde gereksinim duyabilecekleri her konuda bilinçlendirebilmek. Proje, aynı zamanda down sendromlu ve prematüre doğumlara yönelik farkındalık oluşturma ve bu durumda dünyaya gelen bebeklerin en sağlıklı şekilde yaşamlarına devam etmeleri için ebeveynlerin alanında uzman hekimlerle bir araya gelmelerini sağlıyor. Bebekoloji sadece bir konferans serisi veya proje değil, ebebek’in iş felsefesi ve temel manifestosudur".