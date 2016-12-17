İstanbul Kongre Merkezi Beyazıt Salonunda düzenlenen törene Ceyda Düvenci, Ayşe Tolga, Derya Özel, Dilara Koçak, Metin Hara, Hakan Bilgin ve Özgür Bolat’ın yanı sıra iş dünyasının önemli isimleri de katıldı.

Alp Şen iyİLİK Projesine Sosyal Sorumluluk ödülü verildi

Oyuncu Ayşe Tolga’nın sunuculuğu yaptığı gecede dokuz kategoride ödül dağıtıldı. Gecenin en anlamlı ödülü olan Sosyal Sorumluluk ödülü 'Alp Şen Vakfı- Alp Şen iyİLİK Projesi'ne verildi. Vakıf, Begüm Şen-Adnan Şen çiftinin oğlu Alp Şen’in yaşarken başlattığı ve lösemili insanlara umut ışığı olan projesini devam ettiriyor. Ödül töreninde kısa bir konuşa yapan Alp Şen’in arkadaşları, ödülün çok anlamlı bir günde geldiğini, çünkü birkaç saat önce proje sayesinde bir gencin daha hayatının kurtulduğunu söyledi.

Alp Şen’in arkadaşlarının yaptığı konuşmalar salonda duygulu anların yaşanmasına neden olurken Yılın İlham Veren Annesi Ödülü ise Naciye Torunlar Aksu’ya verildi. Tıbben ve akademik olarak 'artık her şey imkansız' denilen üvey oğlu otizmli Ayberk’ten vazgeçmeyen ve onu hayatın içine dahil eden Naciye Torunlar Aksu, "Ayberk bugün çok iyi bir yüzücü ve piyano kullanıcısı. Ayrıca yemek yapıyor ve her alanda kendine yeten biri" dedi.

Ceyda Düvenci ödül verdi

Hamile Dostu Ürün, Bebek Dostu Ürün, Çocuk Dostu Ürün, Anne Dostu Ürün, Aile Dostu Ürün, İnovasyon ve Annelerin Seçimi Yılın Ürünü kategorilerinin birincileri ise ödüllerini ünlü annelerin ellerinden aldı. Hamile Dostu Ürün Ödülünü, ikinci çocuğuna hamile olan Ceyda Düvenci verdi.

Anne bebek çocuk sektörünün ürün ve hizmetlerinin önce jüri değerlendirmesine sunulduğu, ön elemeyi geçenlerin halk oylamasına gittiği İBS Ödülleri 2016’nın birincileri şöyle:

Hamile Dostu Ürün: Hamile Destek Yastığı - Mycey

Bebek Dostu Ürün:Unibaby Sensitive Islak Mendil - Unibaby

Çocuk Dostu Ürün: Denge Bisikleti - Mamatoyz

Anne Dostu Ürün: HPA Lanolin Meme Ucu Kremi - Lansinoh

Aile Dostu Ürün: Aptamil Çocuk Devam Sütleri

İnovasyon: Doona Bebek Arabası - Medizane

Annelerin Seçimi Yılın Ürünü : Unibaby Sensitive Islak Mendil - Unibaby