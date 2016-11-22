Osmanlı Ocakları Yönetim Kurulu ve Kadın Kolları Başkanı Ebru Canpolat başkanlığında toplandı. Yapılan bilgilendirmeye göre; kadın kollarının teşkilatlanma yapısı, yeni görev dağılımları, Türkiye genelindeki kadın kollarının 2016 faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve 2017 hedefleri ve gerçekleştirileceği projeler ve gündem konuları hakkında istişarelerde bulunuldu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Ebru Canpolat, "Osmanlı annelerinin sivil toplum kuruluşları içerisinde daha fazla yer alması gerektiğine değinerek, Osmanlı kültürünü yaşatmak için kadınlarımıza çok ciddi görevler düşüyor. Bizler de bugün bu görev bilinciyle toplanık. Hem uzun vadeli projelerimizi konuştuk hem de farkındalık oluşturacak fikirler üzerinde daha fazla çalışma kararı aldık" diye konuştu.

Toplantı sırasında gündemdeki konuları da görüştüklerini ifade eden Canpolat, "Mağduru koruduğunu düşündüğümüz ve toplumsal barışa hizmet eden tüm yasalara destek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Tacizciler ve tecavüzcüler çıkarılacak bir aftan faydalanmamalıdır. Yalnız tecavüz suçunu işlememiş ve küçük yaşta evlilik yapmış kişilerin mağduriyeti de giderilmelidir. Hükümetin yapmış olduğu bu düzenlemeyi yerinde buluyorum" dedi.

