Beykoz Kanlıca'da, kendilerine ait olan ikiz yalılara kaçak kat ekleyip, dışarıdan asansör yaptırdıkları iddiasıyla, “Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru Gündeş Sarraf’ın geçtiğimiz hafta ifade verdiği ortaya çıktı.

Beykoz 1’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık Ebru Gündeş ve ABD’de tutuklu bulunan iş adamı Rıza Sarraf katılmazken, çifti avukatları temsil etti. Davanın şikayetçilerinden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hüseyin Sağ ve CHP İstanbul İl Sekreteri Hakkı Sağlam duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmanın başlamasının ardından, hakim, bir önceki duruşmada hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Gündeş’in ara celsede ifadesinin alındığı açıkladı.

Avukatıyla birlikte 14 Kasım 2016 tarihinde yapılan ara celsede ifade veren Gündeş’in savunmasında, “Ben zaten yalıyı devrettim. Kredi hususundaki sorun nedeniyle yalılardan biri benim üzerime yapıldı. Kredi borcu bittiğinde de tarafımdan eşime devredildi. Yalı üzerinde yapılan tadilatlar benim inisiyatifim dışında gerçekleşti. Bu hususta tanıklarımızı celse arasında bildireceğiz. Duruşmalardan vareste tutulmamı istiyorum. Ayrıca hakkımdaki dosyanın ayrılmasını talep ediyorum. Hakkımda ceza verildiği takdirde ertelenmesini istiyorum” dediği öğrenildi. Mahkemenin, ifadesi alındığı gerekçesiyle Gündeş hakkındaki zorla getirme kararını kaldırdığı belirtildi.

Bugün görülen duruşmasına söz alan şikayetçi Hakkı Sağlam, Gündeş’in ifadesini kabul etmediklerini, kendisinin suça konu yapının sahibi olduğunu belirterek, “Yapılan değişiklerde rızası ve bilgisi vardır. Bu nedenle cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

“Gündeş kredi borcu bitince yalıyı eşi Sarraf’a devretti”

Ebru Gündeş’in avukatlarından Begüm Gürel, müvekkili hakkındaki dosyanın ayrılmasını, çünkü dosyanın diğer sanığı Rıza Sarraf’ın ABD’de tutuklu olduğundan ifadesinin ne zaman alınacağının belli olmadığını kaydetti. Gündeş’in avukatı, “Davanın bu nedenle çok uzun süreceğini düşünüyoruz. Müvekkilim hakkında karar verilmesini istiyoruz. Krediye ilişkin belgeleri sunmak için süre talep ediyoruz. Müvekkilim o dönemde eşi adına çıkacak kredinin yetersiz olması sebebiyle krediyi kendisi çekmiş, bu nedenle tapu da kendi üzerine çıkmıştır. Borcun bitmesinin ardından yalı eşine devredilmiştir. Bu belgelerimizi gelecek duruşmaya kadar sunacağız” ifadelerini kullandı.

“Gündeş bulunduğu yere dişiyle tırnağıyla geldi”

Gündeş’in avukatı Nesrin Yeşil ise yargılamanın gizli yapılmasını talep ederek, “Müvekkilim tanınmış ünlü bir sanatçıdır. Bu haberlerle anılması bulunduğu yere dişiyle tırnağıyla gelmiş olan müvekkilimizin onurunu fazlasıyla zedelemektedir. Bu nedenle duruşmanın gizli yapılmasını istiyoruz. Çıkan haberler yargılamanın seyrini de bize göre olumsuz etkilemektedir” diye konuştu.

Sarraf’ın ifadesinin alınması için evraklar tercümana gönderildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, Ebru Gündeş’in avukatlarına tanık ve belgelerini sunmak üzere süre vererek, duruşmanın gizli yapılması talebinin celse arasında değerlendirilmesine hükmetti. Sanık Rıza Sarraf’ın ABD’de tutuklu bulunduğu cezaevine yazılan yazıya henüz cevap gelmediğini hatırlatan mahkeme, Sarraf’ın ifadesinin alınmasına ilişkin Uluslararası istinabe yapılması amacıyla istinabe (bir davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek üzere, başka bir yerde bulunan tanığın ifadesinin bulunduğu yerdeki mahkemece alınması) evraklarının yeniden tercüman bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Olayın geçmişi

ABD’de tutuklu bulunan iş adamı Rıza Sarraf’ın, eşi Ebru Gündeş adına 2011 yılında aldığı ve yasa gereği tadilat yapılması yasak olan Kanlıca’daki tarihi ikiz yalı, İBB Meclisi’nde meclis üyeleri tarafından soru önergesi olarak gündeme taşınmıştı. Meclis üyeleri, tarihi yalıların eski ve yeni fotoğraflarına bakıldığında net olarak görülen kaçak yapılaşmanın, kamu kurumu görevlilerince görülmediğini iddia etmişti.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Beykoz Cumhuriyet Savcılığı, Rıza Sarraf, Ebru Gündeş ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir hakkında, “Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.



Başak Akbulut

