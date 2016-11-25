Diğer
Kategoriler

Ebru Gündeş ifade verdi

Beykoz'da, kendilerine ait olan ikiz yalılara kaçak kat ekleyip, dışarıdan asansör yaptırdıkları iddiasıyla, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanatçı Ebru Gündeş’in, hakkında çıkarılan zorla getirme kararının ardından, celse arasında ifade verdiği ortaya çıktı.

Ebru Gündeş ifade verdi

25 Kasım 2016 16:24

Beykoz Kanlıca'da, kendilerine ait olan ikiz yalılara kaçak kat ekleyip, dışarıdan asansör yaptırdıkları iddiasıyla, “Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ebru Gündeş Sarraf’ın geçtiğimiz hafta ifade verdiği ortaya çıktı.
Beykoz 1’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık Ebru Gündeş ve ABD’de tutuklu bulunan iş adamı Rıza Sarraf katılmazken, çifti avukatları temsil etti. Davanın şikayetçilerinden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hüseyin Sağ ve CHP İstanbul İl Sekreteri Hakkı Sağlam duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmanın başlamasının ardından, hakim, bir önceki duruşmada hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Gündeş’in ara celsede ifadesinin alındığı açıkladı.
Avukatıyla birlikte 14 Kasım 2016 tarihinde yapılan ara celsede ifade veren Gündeş’in savunmasında, “Ben zaten yalıyı devrettim. Kredi hususundaki sorun nedeniyle yalılardan biri benim üzerime yapıldı. Kredi borcu bittiğinde de tarafımdan eşime devredildi. Yalı üzerinde yapılan tadilatlar benim inisiyatifim dışında gerçekleşti. Bu hususta tanıklarımızı celse arasında bildireceğiz. Duruşmalardan vareste tutulmamı istiyorum. Ayrıca hakkımdaki dosyanın ayrılmasını talep ediyorum. Hakkımda ceza verildiği takdirde ertelenmesini istiyorum” dediği öğrenildi. Mahkemenin, ifadesi alındığı gerekçesiyle Gündeş hakkındaki zorla getirme kararını kaldırdığı belirtildi.

Bugün görülen duruşmasına söz alan şikayetçi Hakkı Sağlam, Gündeş’in ifadesini kabul etmediklerini, kendisinin suça konu yapının sahibi olduğunu belirterek, “Yapılan değişiklerde rızası ve bilgisi vardır. Bu nedenle cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

“Gündeş kredi borcu bitince yalıyı eşi Sarraf’a devretti”
Ebru Gündeş’in avukatlarından Begüm Gürel, müvekkili hakkındaki dosyanın ayrılmasını, çünkü dosyanın diğer sanığı Rıza Sarraf’ın ABD’de tutuklu olduğundan ifadesinin ne zaman alınacağının belli olmadığını kaydetti. Gündeş’in avukatı, “Davanın bu nedenle çok uzun süreceğini düşünüyoruz. Müvekkilim hakkında karar verilmesini istiyoruz. Krediye ilişkin belgeleri sunmak için süre talep ediyoruz. Müvekkilim o dönemde eşi adına çıkacak kredinin yetersiz olması sebebiyle krediyi kendisi çekmiş, bu nedenle tapu da kendi üzerine çıkmıştır. Borcun bitmesinin ardından yalı eşine devredilmiştir. Bu belgelerimizi gelecek duruşmaya kadar sunacağız” ifadelerini kullandı.

“Gündeş bulunduğu yere dişiyle tırnağıyla geldi”
Gündeş’in avukatı Nesrin Yeşil ise yargılamanın gizli yapılmasını talep ederek, “Müvekkilim tanınmış ünlü bir sanatçıdır. Bu haberlerle anılması bulunduğu yere dişiyle tırnağıyla gelmiş olan müvekkilimizin onurunu fazlasıyla zedelemektedir. Bu nedenle duruşmanın gizli yapılmasını istiyoruz. Çıkan haberler yargılamanın seyrini de bize göre olumsuz etkilemektedir” diye konuştu.

Sarraf’ın ifadesinin alınması için evraklar tercümana gönderildi
Ara kararını açıklayan mahkeme, Ebru Gündeş’in avukatlarına tanık ve belgelerini sunmak üzere süre vererek, duruşmanın gizli yapılması talebinin celse arasında değerlendirilmesine hükmetti. Sanık Rıza Sarraf’ın ABD’de tutuklu bulunduğu cezaevine yazılan yazıya henüz cevap gelmediğini hatırlatan mahkeme, Sarraf’ın ifadesinin alınmasına ilişkin Uluslararası istinabe yapılması amacıyla istinabe (bir davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek üzere, başka bir yerde bulunan tanığın ifadesinin bulunduğu yerdeki mahkemece alınması) evraklarının yeniden tercüman bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Olayın geçmişi
ABD’de tutuklu bulunan iş adamı Rıza Sarraf’ın, eşi Ebru Gündeş adına 2011 yılında aldığı ve yasa gereği tadilat yapılması yasak olan Kanlıca’daki tarihi ikiz yalı, İBB Meclisi’nde meclis üyeleri tarafından soru önergesi olarak gündeme taşınmıştı. Meclis üyeleri, tarihi yalıların eski ve yeni fotoğraflarına bakıldığında net olarak görülen kaçak yapılaşmanın, kamu kurumu görevlilerince görülmediğini iddia etmişti.
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Beykoz Cumhuriyet Savcılığı, Rıza Sarraf, Ebru Gündeş ve inşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir hakkında, “Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.
 

Başak Akbulut
 

Etiketler: ebru gündeş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç