Diğer
Kategoriler

Ebru Gündeş İzmir'e geliyor

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 3 Aralık Cumartesi gecesi İzmirli hayranlarıyla buluşacak.

Ebru Gündeş İzmire geliyor

11 Kasım 2016 18:34

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, uzun bir aradan sonra Tiamo Turizm organizasyonu ile İzmirli hayranları ile buluşacak. Gündeş, 3 Aralık Cumartesi akşamı Kaya İzmir Termal & Convention'da sahne alacak. Ünlü şarkıcı, İzmirli hayranlarına geçmişten bugüne kadar hafızalara kazınan, en sevilen şarkılarını seslendirecek. 2 saat boyunca sahnede kalacak olan Gündeş, yaklaşık bin 500 kişiye müzik ziyafeti sunacak. Ayrıca Gündeş'in, vereceği konser için şimdiden çok özel bir elbise diktirdiği öğrenildi. 

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: 3 Aralık Cumartesi, İzmir, Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!