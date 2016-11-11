Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, uzun bir aradan sonra Tiamo Turizm organizasyonu ile İzmirli hayranları ile buluşacak. Gündeş, 3 Aralık Cumartesi akşamı Kaya İzmir Termal & Convention'da sahne alacak. Ünlü şarkıcı, İzmirli hayranlarına geçmişten bugüne kadar hafızalara kazınan, en sevilen şarkılarını seslendirecek. 2 saat boyunca sahnede kalacak olan Gündeş, yaklaşık bin 500 kişiye müzik ziyafeti sunacak. Ayrıca Gündeş'in, vereceği konser için şimdiden çok özel bir elbise diktirdiği öğrenildi.

Halil İbrahim Karabıyık