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Ebru Gündeş'ten çok sert Ufuk Ceylan açıklaması

Ebru Gündeş sessizliğini bozdu ve kaleci Ufuk Ceylan ile aşk yaşadığı iddiasıyla ilgili çok sert açıklama yaptı.

Ebru Gündeşten çok sert Ufuk Ceylan açıklaması

09 Kasım 2016 09:14

Ebru Gündeş,  kaleci Ufuk Ceylan ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmesinin ardından sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

İşte Gündeş'in açıklaması:

"Öncelikle böyle bir açıklamayı yapmaktan dolayı duyduğum üzüntünün büyüklüğünü kelimelerle ifade edemem.42 yaşında halen evli bir çocuk sahibi, yaşadığı bunca zorluğa ve her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışan ve şükürler olsun ki henüz aklı yerinde olan bir kadınım. En azından hesabını veremeyeceğim hiçbir kimseyi 24 saat her açıdan kamera ve güvenlik kaydı olan bir hayatın içine ya da o hayatın sahibinin uçağına almayacak zekaya sahibim.Takdir edersiniz ki; yakıştırmaya çalıştığınızı bir şeyi yaşayacak olsam yolum ailemle yaşadığım evden geçmez ki farklısını sağlayacak her türlü imkana sahibim ama ham dolsun o zihniyete sahip değilim.

 Çocuğumun babasının içinde bulunduğu sıkıntılı durum nedeni ve tabi ki halen evliliği devam eden bir kadın olarak; o 24 saati kayıtlı evlerden iş saatlerim harici hiç çıkmayıp arkadaş çevremi oralarda ağırlamayı tercih ettim ki en ufak bir soru işareti maruz kalınmasın ama maalesef bu da yeterli olmadı."Ben sadece sesiyle bir yere gelmiş ve yüreğiyle yaşamış bir kadınım. Dediğim gibi de her şeye rağmen de işime sarılmaya, hayata tutunmaya devam edeceğim.Ve son olarak iddia adı altında hakkımda bu kadar onur kırıcı ve küçük düşürücü ithamlarda bulunmasını esefle kınıyor ve maksatlı haberlerin amacına ulaşmaması için de hukuk çerçevesinde her türlü hakkımı kullanacağımın bilinmesini istiyorum 

Kaleci Ufuk Ceylan: Üzülerek izledim 

Kaleci Ufuk Ceylan da sosyal medya hesabında bir açıklama yayınladı.

"Bugün hakkımda basına düşen haber ve iddiaları üzülerek izledim. Söz konusu kar, taraf herkes gibi benim ve ailemin de büyük hayranlıkla dinlediği bir sanatçıdır. Kendisini hayatımda 3 kere sahnesinde dostlarımla izleme fırsatım olabildi. Yine dostlarım sayesincie zor günlerinde tanışma şerefine eriştiğim ve herkes gibi ziyaret edip üzüntülerimizi dile getirdiğimiz bir sanatçıdır. İnternete düşen beraber çekilmiş fotoğraf 29 Mart 2015 tarihinde sahne almış olduğu restorantta sahne sonrası kulis ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraftır. Yaklaşık 5 aydır süre gelen, basından uzak tııtmaya çalıştığım ciddi bir ilişkim bulunmaktadır. Bu çirkin ve asılsız yakıştırma başta beni ve ailemi sonrasında ilişki içerisinde olduğum şahsi ve ailesini derinden yaraladı. Hakkımda çıkarılan evli bir bayanla birlikte olma haberi benim için haysiyetsizliktir. Bu iddiaları ortaya atan kişiler ve kurumlar hakkında gerekli yasal işlemler avukatım Sami Dinç tarafından bugün itibariyle başlatılmıştır. Tüm medyanın bilgisine... Ufuk Ceylan "

Etiketler: ebru gündeş, ufuk ceylan


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