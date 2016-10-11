Ebru Şallı, 11 yıllık evliliklerinden sonra 3 yıl önce eşi Harun Tan'dan boşanmış ve ismi magazin haberlerinde başka kişilerle anılmıştı.

3 yıllık boşanma süreci sonrasında Ebru Şallı'nın tekrardan eski eşi Harun Tan ile birlikte olduğu iddia edildi.

EBRU ŞALLI, INSTAGRAM'A HARUN TAN'IN FOTOĞRAFINI KOYDU

Renkli Sayfalar'da da gündeme getirilen iddiaya göre, Harun Tan, Ebru Şallı ile oğulları Pars'ın doğum gününde bir araya geldi.

Oldukça eğlenceli geçen etkinlikte çekilen bu kare iddiaların fitilini ateşledi.

Şallı, Pars'ın doğum gününü Harun Tan'ın da içinde olduğu fotoğrafla birlikte ''iyi ki dogdun iyiki varsın Parsımmmm. Seni cok seviyoruzzzz. 6 yas mıııııı '' notuyla kutladı.

ŞALLI, CEM YILMAZ İLE ANILMIŞTI

Ebru Şallı, Harun Tan ile ayrılıp Sinan Akçıl ile 2,5 yıllık bir aşk yaşamış ama bu ilişki de ayrılıkla sonuçlanmıştı.

Şallı'nın ismi geçtiğimiz ay ise Cem yılmaz ile anılmış ama ünlü komedyen sadece arkadaş olduklarını belirtmişti. (Rıdvan Turşak)

RIDVAN TURŞAK