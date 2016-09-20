Yıldız futbolcu, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne 10 adet akülü araba bağışlayarak engelli çocuklara umut oldu.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne gizlice tekerlekli sandalye bağışında bulunan Turan'ın bu yardımı derneğin sözcüsü olan ünlü sunucu Ebru Şallı'nın yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Şallı, fotoğrafını paylaştığı Arda Turan'a şu sözlerle teşekkür etti:

"Çok mutlu bir haber paylaşıp örnek bir davranışla güne başlamak istedim. Gönüllü görev aldığım Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezi'ne milli gururumuz Arda Turan'ın yapmış olduğu büyük desteklerden dolayı ona teşekkürlerimizi sunuyoruz."

