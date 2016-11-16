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Ebru Şallı'dan şaşırtan paylaşım!

Ebru Şallı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Ebru Şallıdan şaşırtan paylaşım!

16 Kasım 2016 10:59

Geçtiğimiz yaz Cem Yılmaz ve Ebru Şallı’nın Çeşme'de eğlenmeleri akıllara ikilinin beraber olup olmadığı sorularını getirdi. Fakat İkili birlikte olduğu iddialarını hiçbir zaman kabul etmedi.

Ebru Şallı, Twitter hesabından Sinan Akçıl'ın ‘Belki de insan hayatında gerçek aşkı bir kere yaşıyormuş.’ notuyla paylaşınca akıllara hemen 'acaba Şallı'nın hesabı hacklendi mi?’ yoksa ‘Sinan Akçıl’la yeniden birlikteler mi' soruları geldi.

Öte yandan Şallı Instagram sayfasından sosyal medya hesaplarının hacklendiğine dair yaptığı açıklamada: 'Sosyal medya hesabım hacklenmiştir. Instagramı geri aldık fakat twitter hala bende değil. Gün boyu benim ağzımdan bazı yazılar Twitter'dan yazıldı ve silindi. Bu benim yıllardır dişimle tırnağımla kurduğum kariyerimi yok etmeye yönelik bir saldırıdır. Bazı yazışmalar, isimler değiştirilerek sunuluyor. İki çocuk annesi bir kadın olarak hem takipçilerimden hem beni seven ve güvenen hem de yıllardır beni tanıyan basın mensubu arkadaşlarımdan bu konuda hassasiyetli ve vicdanlı davranmalarını rica ediyorum' ifadelerini kullandı.

Etiketler: ebru şallı


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