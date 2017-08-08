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Ebru Yaşar doğum gününde çöp topladı

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, doğum gününü alışıla gelmişim dışında bir şekilde geçirdi. Eşi ünlü iş adamı Necat Gülseven ile birlikte Bodrum'da tatilde olan sanatçı, tekneleriyle açıldıkları Bodrum sahillerini temizledi.

Ebru Yaşar doğum gününde çöp topladı

08 Ağustos 2017 16:42
Ebru Yaşar doğum gününde çöp topladı - Tıkla İzle

Doğum günü nedeniyle eşi Necat Gülseven ile birlikte tekne turu yapan sanatçı Ebru Yaşar, Bodrum'un Salih adası sahillerinin içler acısı durumunu görünce doğum gününü bir kenara bırakıp ekibiyle birlikte karaya indi. Gördüğü manzaraya duyarsız kalmayan sanatçı Yaşar, eşi Gülseven ve tekne personeli ile birlikte sahile bırakılan çöpleri tek tek toplayarak poşetledi. Doğum gününde çevre duyarlılığı gösteren sanatçı Ebru Yaşar, tekneden aldıkları çöp poşetlerini doldurup sahildeki kirli görüntüyü gidermeye çalıştı. Eşi ve ekibi ile birlikte sahilde biriken çöpleri toplayan Yaşar, sosyal medya hesaplarından da kısa videolar çekip takipçilerini duyarlı olmaya davet etti.

Hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi
Doğum gününde eşi ile birlikte tekne turu yaparken gördüğü manzara karşısında duyarsız kalmayan sanatçı Ebru Yaşar tekneyi durdurup sahildeki çöpleri toplamaya başladı. Eşi Necat Gülseven ile birlikte çöpleri toplayan Ebru Yaşar, bir yandan da kısa videolar çekip sosyal medya hesaplarından hayranları ile paylaştı. Yaşar, çektiği bir videoda bugün doğum günü olduğunu ve doğum gününü kutlayan tüm hayranlarına teşekkür ettiğini söyledi. Yaşar, bir yandan hayranlarına teşekkür ederken eşi ve ekibiyle birlikte diğer yandan indikleri sahilde çöpleri toplayarak poşetlediler.

"Elimize çöp poşetleri aldık ve kaptanlarımızla birlikte sahili temizliyoruz"
Sanatçı Ebru Yaşar eşi Necat Gülseven ve tekne ekibiyle birlikte temizlik yaparken çektiği bir videoda doğaseverlere seslendi. Yaşar, "Bodrum'dayım ve buraya geldik, çok güzel bir manzara var ancak gördüğünüz gibi her taraf çöp dolu. Burası şahane yer. Ama kıyılarımız berbat halde. Şimdi biz ne yaptık. Elimize çöp poşetlerini aldık ve kaptanlarımızla birlikte bu sahili temizleyeceğiz. Çünkü biz ne kadar sahip çıkarsak, doğamız da o derece hakkını bize verecektir" dedi.
 

Etiketler: Ebru Yaşar


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