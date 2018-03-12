Ebru Yaşar’dan anlamlı ziyaret

Beykoz’da toplumsal destek sağlamak üzere kurulan merkez, yepyeni çalışmalar ve projelerle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ederken bir destek de sanatçı Ebru Yaşar’dan geldi. Duyarlı sanatçı Ebru Yaşar, Sosyal İşler Müdürü Anıl Çınar ve merkezin fahri başkanı Ayşe Çelikbilek’ten çalışmalarla ilgili bilgi alarak binayı gezdi.

Beykoz Belediyesi Sosyal Market’in özellikle çocuklar ve ihtiyaç sahipleri için yürütülen projelerde katkı sunmaya hazır olduğunu ifade eden Ebru Yaşar, sanatçıların her zaman topluma öncü ve örnek olmaları gerektiğini söyledi.