Akıllı fabrikalar, dijital dönüşüm, Sanayi 4.0’ın Üniversite-sanayi işbirliğinde yaratacağı fırsatlar ve Türkiye için yol haritası başlıklarının ele alınacağı zirvenin açılış konuşmasını EBSO Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar yapacak. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma adına yakın geleceğin en önemli konularından olan Sanayi 4.0 için düzenlenen zirve 15 Kasım 2016 Salı günü saat 14.00’da, EBSO’da gerçekleşecek. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal’ın oturum başkanlığını yapacağı zirvede Vestel Elektronik Genel Müdürü Sertaç Beller, Festo Türkiye Satış Müdürü Tolga Kutlu, Bosch Teknik Genel Müdürü İrfan Bayrak Sanayi 4. 0 ve Akıllı Fabrika Örnekleri üzerine birer sunum gerçekleştirirken, CDO Turkey İcra Kurulu Başkanı Bülent Kutlu ile Vira Stratejik Ortaklık kurucusu Senem Kılıç ise Sanayi 4.0 ve Dijital Dönüşüm Üzerine bilgi ve deneyimlerini aktaracak. İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden’in Üniversite Sanayi İşbirliğindeki Fırsatlarla ilgili konuşmasının ardından ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayi 4.0 konusunda Türkiye’nin izlediği yol haritası paylaşılacak.