Diğer
Kategoriler

EBSO’dan Sanayi 4.0 Zirvesi

Son 1,5 yıldır ‘Bilgi çağının ötesine hazırlanın’ ve ‘Uyum Sağlayamayan kaybedecek’ söylemiyle kesintisiz olarak Sanayi 4.0 konusunu işleyen, bu konuda hazırladığı özel kitapçığı kamuoyunun bilgisine sunan Ege Bölgesi Sanayi Odası, Sanayi 4.0’ın ele alınacağı özel zirve düzenliyor.


12 Kasım 2016 09:43

Akıllı fabrikalar, dijital dönüşüm, Sanayi 4.0’ın Üniversite-sanayi işbirliğinde yaratacağı fırsatlar ve Türkiye için yol haritası başlıklarının ele alınacağı zirvenin açılış konuşmasını EBSO Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar yapacak. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınma adına yakın geleceğin en önemli konularından olan Sanayi 4.0 için düzenlenen zirve 15 Kasım 2016 Salı günü saat 14.00’da, EBSO’da gerçekleşecek. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal’ın oturum başkanlığını yapacağı zirvede Vestel Elektronik Genel Müdürü Sertaç Beller, Festo Türkiye Satış Müdürü Tolga Kutlu, Bosch Teknik Genel Müdürü İrfan Bayrak Sanayi 4. 0 ve Akıllı Fabrika Örnekleri üzerine birer sunum gerçekleştirirken, CDO Turkey İcra Kurulu Başkanı Bülent Kutlu ile Vira Stratejik Ortaklık kurucusu Senem Kılıç ise Sanayi 4.0 ve Dijital Dönüşüm Üzerine bilgi ve deneyimlerini aktaracak. İYTE Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden’in Üniversite Sanayi İşbirliğindeki Fırsatlarla ilgili konuşmasının ardından ise Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayi 4.0 konusunda Türkiye’nin izlediği yol haritası paylaşılacak. 

Etiketler: Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ender Yorgancılar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!