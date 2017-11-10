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Ebu Hanzala kod adlı DEAŞ'lı için iddianame hazırlandı

Silahlı terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk ve 11 örgüt üyesinin hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Bayancuk için 'Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Ebu Hanzala kod adlı DEAŞlı için iddianame hazırlandı

10 Kasım 2017 13:52

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan ve daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan silahlı terör örgütü DEAŞ’in üst düzey yöneticisi Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk ve 11 örgüt üyesi hakkında iddianame hazırlandı. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 183 sayfalık iddianamede sanık "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıla kadar, ""Silahlı Terör Örgütünün Propagandasını Yapmaktan" ise 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede ayrıca Halis Bayancuk'un Sakarya'da örgütün sohbet toplantılara katıldığı belirtildi. Bayancuk'un Hizbullah terör örgütünün alt yapısından yetiştikten sonra Mısır'da eğitim aldığı ve Türkiye'de kendine bağlı gruplar oluşturduğu öğrenildi. 

Remzi Şimşek

Etiketler: DEAŞ, Ebu Hanzala

 

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