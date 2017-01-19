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ECB'nin faiz kararı sonrası dolar yükseldi

Dolar, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçerek 3,84'ü aştı.

ECBnin faiz kararı sonrası dolar yükseldi

19 Ocak 2017 17:34

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısının ardından, faiz oranını değiştirilmediği açıklandı. ECB Başkanı Mario Draghi, bankanın faiz kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında enflasyonist baskıların bastırılmış durumda olduğunu belirterek, çok önemli derecede parasal genişlemenin hala gerekli olduğunu söyledi. Draghi, gerektiği takdirde yetki dahilinde olan tüm enstrümanları kullanacaklarını ifade etti. ECB'nin faiz kararı sonrasında güne 3,7950 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, yükselişe geçerek 3,8412 düzeyine çıktı. Kur, şu sıralarda 3,8350 düzeyinden işlem görüyor.
 

Etiketler: dolar, ECB


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