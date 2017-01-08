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Ece Erken zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını bildirdi

Önceki akşam gittiği bir mekanda yediği etten zehirlenen Ece Erken, sabaha kadar kustu, halsizliği devam edince yayına çıkamadı.

Ece Erken zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını bildirdi

08 Ocak 2017 14:59

TRT 1'deki yayınına çıkmayan Ece Erken, gıda zehirlenmesi nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırıldığını ve bugün sağlığına kavuştuğunu sosyal medyadan duyurdu.

Ece Erken, instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam 21:00'den beri şişkinlik, gaz, sonrasında ishal ve kusma sabah 06:00'ya kadar sürdü. Yine de kanata gelip yayına çıkacaktım ama o kadar halsiz o kadar kötüyüm ki hem size yansıtmamak hem de sizi üzmemek için yayını sunması için Haiit hocamdan rica ettim. Allah raziı kırmadı beni. Hastanedeyim, tek derdim Eymen'e geçmemesi. Salı günü yayında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Etiketler: ece erken, et, zehirlenme


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