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Ecem Karaağaç kimdir? Survivor Ecem Karaağaç nereli, mesleği nedir ve kaç yaşındadır?

Survivor'da bu sene Göz6 programında birinciliği kıl payı Berna Keklikler'e kaptırarak tanınan Ecem Karaağaç'da olacak. Peki; Ecem Karaağaç kimdir, mesleği nedir ve kaç yaşındadır? Survivor 2018'in dikkat çeken yarışmacılarından olan Ecem Karaağaç hakkında tüm detaylar haberimizde...

Ecem Karaağaç kimdir? Survivor Ecem Karaağaç nereli, mesleği nedir ve kaç yaşındadır?

06 Şubat 2018 11:33

Survivor 2018'de heyecanla beklenen tam kadro belli oldu. Göz6 yarışmacısının başarılı ismi Survivor yarışmacılarından olan Ecem Karaağaç kimdir? Şu sıralar en çok merak edilen konulardan biri Survivor 2018 kadrosu. Survivor 2018’e Göz6 yarışamacısı Ecem Karaağaç da yarışacak. Ecem Karaağaç kimdir?

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?

Ecem Karaağaç 14 Temmuz 1991 Bursa doğumludur. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler’e kaptırmıştı. Heyecanı seven bir yapıya sahiptir. Geçen yıl Göz 6 yarışmasında Survivor'a katılmayı çok istemiş ancak nasip bu yılmış. Profesyonel olarak yüzücülük yapmakta olup 6 yıl kadar lisanslı basketbol oynamıştır. Ayrıca okçuluk, rüzgar sörfü, futbol, kayak ve binicilikle uğraşmıştır. Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kızdan biridir. Aile bağları oldukça kuvvetli görünen Ecem Karaağaç’ın annesi Mine Mater, babası ise Cengiz Karaağaç’tır.

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR

Cumali Akgül
Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.
Birsen Bekgöz
Kendimi aşmaya gidiyorum.
Ramazan Kalyoncu
Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.
Gizem Kurtulan
Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.
Melih Özkaya
Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.
Yağmur Banda
Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.
Ecem Karaağaç
Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.
Nevin Yanıt Baltacı
Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.
Anıl Berk Baki
Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.
Funda Alkayış
Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.
Gamze Aksu
Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.
Marcus
Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.

SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor 2018'in ünlüler kadrosunda bir hayli iddialı yarışmacılar var.

Hilmi Cem İntepe
Survivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?

Merve Aydın
Sizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!

Murat Ceylan
Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.

Nihat Doğan
Survivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.

Turabi Çamkıran
İki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.

Sema Aydemir
Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.

Adem Kılıççı
Virgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.

Nagihan Karadere
Hazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.

Hakan Hatipoğlu
Birisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.

Ümit Karan
Survivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdır

Damla Can
Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.

Sahra Işık
Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.

Etiketler: Ecem Karaağaç, göz6, Survivor

 

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