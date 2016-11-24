30 yılı aşkın süredir 'Sağlıklı Yarınlara' vizyonuyla insan sağlığına katkı sağlayan ilaç firması, kurumsal iletişim ve pazarlama alanında farklı bir uygulama ile dikkat çekiyor. İlaç firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Berat Beran, tüm Türkiye’yi geziyor, doktorları ve eczacıları ziyaret ediyor. Berat Beran, kendisinin de eczacı olması nedeniyle eczacıların ve sağlık sektörünün sorunlarını çok yakından takip ediyor ve sağlık profesyonelleriyle kuvvetli bir diyalog kuruyor. Başarılı sanayici kimliğinin yanı sıra edebiyatçı kimliğiyle de dikkat çeken Beran, iki mizah kitabı, bir romanı, iki şiir kitabıyla eczacı ve doktor etkinliklerinde büyük ilgi görüyor.

Yakın zamanda Çukurova hekimleriyle bir araya gelen Beran, hekimlere hem firmayı ve başarı öyküsünü anlattı hem de kitapları ve şiirleriyle ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Hatay ve Mersin’deki hekim buluşmasından sonra Malatya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tahir Özelçi önderliğinde Malatyalı eczacılarla bir araya gelen Berat Beran, eczacıların sorunları, firma ve edebiyat içeren sohbetiyle Malatyalı eczacıların gönlünde taht kurdu.

Eczacının kariyer yolu etkinliği İnönü Üniversitesi'nde yapıldı

Ecz. Berat Beran aynı zamanda yarının eczacılarıyla da bir araya gelmeye devam ediyor. 'Eczacının Kariyer Yolu' projesi kapsamında tüm Türkiye’deki fakülteleri gezen ve yol gösteren başarı öyküsünü gençlerle paylaşan Beran, İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileriyle buluştu. Etkinliğe İnönü Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çiğremiş, dekan yardımcıları ve öğretim üyeleri de katılım gösterdi.

Öğrencilere hitap eden Beran, ''Hayat bizlere bazı işaretler gönderir, önümüze hiçbir şey tesadüf çıkmıyor; bu işaretleri fark etmeye çalışın. Cesur olun'' dedi. Tecrübelerini aktaran Beran, eczane eczacılığından sanayiye uzanan kariyer yolculuğuyla ilgili yol gösterici anılarını gençlerle paylaştı.