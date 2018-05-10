Eczacı Fidaner: 'Gül suyu daha kusursuz bir cilde sahip olmanızı sağlar'

Aksu Vital Ar-Ge Merkezinden Eczacı Gülay Fidaner, günümüzde başta kozmetik endüstrisi olmak üzere birçok sektörde kullanılan gül suyuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Eczacı Fidaner, gülün tarihinden bahsederek, “Gül çok eski tarihlerden beri tıpta ilaç olarak kullanılmaktadır. Doğada bulunan fosiller gülün tarihini 35-40 milyon yıl geriye götürmektedir. Bu insanlık tarihinden çok eski olduğunu gösteriyor. İlk yazılı insan eserine ise 5000 yıl önce Mezopotamya’daki bir kil tablette rastlanıyor. Milattan Sonra (M.S) 1’inci yüzyılda Adana civarında doğup büyüyen Dioscorides, ‘Materia Medica’ isimli ilaç bilgisi kitabında gül yapraklarının suda maserasyonundan ve zeytinyağında kaynatılarak kadınlar tarafından güzel koku için çok kullanıldığından bahseder” ifadelerini kullandı.

“Cilt lekelerinin giderilmesini sağlar”

Gülay Fidaner, gül suyunun cilt lekelerinin giderilmesinde önemli bir rol oynadığını belirterek, “Cilt, vücuttaki en büyük organdır ve UV radyasyonuna, kimyasallara ve diğer fiziksel kirleticilere karşı bir bariyer görevi görür. Günümüzde de gül suyu kozmetik endüstrisinde büyük bir öneme sahiptir ve birçok ürünün içerisinde bulunmaktadır. Cilt lekelerinin giderilmesini sağlar. Gül suyunda bulunan polifenol bileşikler cilt lekelenmesine neden olan melanin sentezini inhibe ederek daha kusursuz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Antioksidan özelliği vardır. Gül suyundaki antioksidanlar derideki hücreleri hasara karşı korur. Bu antioksidanların lipit peroksidasyonu üzerinde inhibitör etkileri olduğu ve güçlü bir hücre koruması sağlayabileceği gösterilmiştir” diye konuştu.

“Cilt kızarıklığını azaltır”

“Gül suyu cilt tahrişlerini yatıştırmaya yardımcı olur” diyen Eczacı Fidaner, şöyle konuştu: “Gül suyunun ayrıca anti-enflamatuar özellikleri vardır, bu sayede egzama ve rosacea gibi rahatsızlıkların neden olduğu tahrişleri yatıştırmak ve hafifletmek için yardımcı olabilir. Cilt kızarıklığını azaltır. Antibakteriyel özelliği aknenin azaltılmasına yardımcı olabilir. Gül suyu elastaz ve kolajenaza karşı inhibitör etki gösterdiğinden anti-aging özelliğe sahip olabilir ve genellikle kırışıklıkların azaltılması için güzellik ürünlerinde bulunur. Topikal olarak uzun süreli kullanımda kırışıklıkların görünümünü azaltabilir.”

“Gülün kokusu kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır”

Gül suyunun ruh haline de iyi geldiğini söyleyen Fidaner, “Gülün kokusu kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda gül suyu anti-depresan ve anti-anksiyete özelliklerine sahip olabilir. Bu bağlamda 2011 yılında yapılan bir çalışmada gül yaprakları özünün farelerde merkezi sinir sistemini rahatlatabileceği bulunmuştur. Gül suyunu cildinize tek başına topikal tonik olarak uygulayabilir veya pamuğa 2 damla hindistan cevizi yağı damlatıp daha sonra gül suyu dökebilir ve makyaj temizleyici olarak kullanılabilirsiniz” açıklamasında bulundu.