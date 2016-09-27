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Eczacıbaşı Spor Kulübü 50 yaşında

Eczacıbaşı Spor Kulübü, kuruluşunun 50. yılını özel bir geceyle kutladı.


27 Eylül 2016 11:05

1966 yılında kurulan Eczacıbaşı Spor Kulübü, kuruluşunun 50. yılını özel bir geceyle kutladı. Four Seasons Hotel'de düzenlenen gecede, Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün kurulduğu yıldan bu yana kadrosunda yer alan sporcular, teknik ve idari yöneticiler ile spor camiasının önde gelen isimleri bir araya geldi.

Gecede, Banu Yelkovan ile Bağış Erten’in sorularını yanıtlayan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, sadece takım olarak değil oluşturduğu takım ruhuyla da Eczacıbaşı’nın tüm dünyaya kendisini kanıtladığını belirterek, “Bu akşamı, 50 yılın bir tortusu olarak görüyorum ve bu atmosferi yaşayabilmek, şampiyon olmaktan daha çok gururlandırıyor” dedi.

"Kararlılığımız pekişiyor"
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da, 50 yıl önceki heyecan ve coşkuyu hala taşıdığını ifade ederek, “Özellikle de kadın voleybolunda sağlanan ulusal ve uluslararası ileri başarıların, kadınların toplumsal varlıklarının güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu gördükçe, spor girişimlerimizi destekleme kararlılığımız pekişiyor” diye konuştu.

Geceye katılan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Özkan Mutlugil, Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün Türk voleyboluna katkıları için teşekkür ederek, Bülent Eczacıbaşı ve Faruk Eczacıbaşı’na birer plaket verdi.
Gecenin sonunda tüm konuklara, Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün 50. yılına özel hazırlanan 'Haydi Kızlar!' adlı kitap hediye edilirken, kulüp tarihinde emeği geçen yönetici, oyuncu ve idari kadrolara da isimlerine özel hazırlanan plaketleri verildi. 

Kaan Ülker

Etiketler: 50 yaş gecesi, Eczacıbaşı Spor Kulübü


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