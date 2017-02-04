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Eczacıbaşı VitrA 2-3 Fenerbahçe

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.


04 Şubat 2017 15:28

 Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nin 14. haftasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu xx, Tayfun Şener xx
Eczacıbaşı VitrA: Nilay xx, Larson xx, Büşra xx, Boskovic xx, Kosheleva x, Ceylani xx (Gülden (L) xx, Neslihan xxx, Ognjenovic xx, Simge x, Hande x)
Fenerbahçe: Ezgi xxx, Kim xxx, Dicle xxx, Balkestein xxx, Pereira xx, Eda xxx, (Melis (L) xxx, Polen xx, Tomkom xxx, Şeyma xxx)
Setler: 2-3 (21-25, 25-18, 20-25, 25-23, 14-16)
Süre: 124 dakika (27', 26', 27', 27',17')

Etiketler: Eczacıbaşı Vıtra, fenerbahçe


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