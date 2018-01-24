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Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı !

2018 CEV Kupası 8’li finaller ilk maçında İtalyan ekip Yamamay e-work Busto Arsizio’yu konuk eden Eczacıbaşı VitrA, 29-27,25-18,25-27 ve 25-18’lik setlerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı !

24 Ocak 2018 19:23

Eczacıbaşı VitrA ilk iki seti 29-27 ve 25-18’lik skorlarla kazandı. Ev sahibi ekip üçüncü seti kaybetmesine rağmen, dördüncü sette rakibine üstünlük sağlayarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 28 sayıyla Tijana Boskovic olurken, kaptan Jordan Larson ve Rachael Adams 17’şer sayıyla takımlarının galibiyetinde rol oynadı.

Turuncu beyazlılar, etabın ikinci maçında 8 Şubat Perşembe günü Palayamamay Busto Arsizio’ya konuk olacak ve bu mücadeleden iki set kazanması halinde 4’lü finaller etabına yükselecek.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Lemonia Moula xx, Volodymyr Bosenko xx

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic xx, Larson xx, Büşra xx, Boskovic xx, Meliha xx, Adams xx, Simge (L) xx, Hande xx, Ezgi xx, Güldeniz xx
Yamamay e-work: Bartsch xx, Berti xx, Diouf xx, Gennari xx, Stufi xx, Orro xx, Spirito (L) xx, Wilhite xx, Botezat xx.

Setler: 3-1 (29-27, 25-18, 25-27, 25-18)

Süre: 109 dakika (31,25,29,24) 

 

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