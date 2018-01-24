Eczacıbaşı VitrA, avantajı kaptı !

Eczacıbaşı VitrA ilk iki seti 29-27 ve 25-18’lik skorlarla kazandı. Ev sahibi ekip üçüncü seti kaybetmesine rağmen, dördüncü sette rakibine üstünlük sağlayarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi 28 sayıyla Tijana Boskovic olurken, kaptan Jordan Larson ve Rachael Adams 17’şer sayıyla takımlarının galibiyetinde rol oynadı.

Turuncu beyazlılar, etabın ikinci maçında 8 Şubat Perşembe günü Palayamamay Busto Arsizio’ya konuk olacak ve bu mücadeleden iki set kazanması halinde 4’lü finaller etabına yükselecek.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Lemonia Moula xx, Volodymyr Bosenko xx

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic xx, Larson xx, Büşra xx, Boskovic xx, Meliha xx, Adams xx, Simge (L) xx, Hande xx, Ezgi xx, Güldeniz xx

Yamamay e-work: Bartsch xx, Berti xx, Diouf xx, Gennari xx, Stufi xx, Orro xx, Spirito (L) xx, Wilhite xx, Botezat xx.

Setler: 3-1 (29-27, 25-18, 25-27, 25-18)

Süre: 109 dakika (31,25,29,24)