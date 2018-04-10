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Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nın sahibi oldu

CEV Kupası Finali ilk maçında Minchanka Minsk'i deplasmanda 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek'te oynanan rövanş mücadelesinde ilk 2 seti kazanarak kupanın sahibi oldu.

Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupasının sahibi oldu

10 Nisan 2018 20:00

Ligde ve Avrupa'da bu sezon ortaya koyduğu performansla fırtınalar estiren Eczacıbaşı VitrA, CEV Kupası'nın sahibi oldu. Belarus temsilcisi Minchanka Minsk ile finalde eşleşen ve deplasmanda oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, rövanş karşılaşmasını fazla uzatmadı. Deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle mücadeleye çok avantajlı başlayan Eczacıbaşı VitrA, ilk 2 sette rakibi karşısında 25-17 ve 25-17'lik sonuçlar alarak durumu 2-0'a getirdi ve averajla kupayı kazanmayı garantiledi.
Eczacıbaşı VitrA oyuncuları, durumun 2-0'a gelmesinin ardından salonda büyük sevinç yaşadı.  

Bozhan Memiş - Bora Akyol
 

 

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