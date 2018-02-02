Eczacıbaşı VitrA, derbiye hazırlanıyor

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi set vermeden kazanan lider Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank müsabakası hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Antrenör Marco Mott, ligdeki önemli maçlarından birini oynayacaklarını belirterek, “Takımımızın şu ana kadar gösterdiği performanstan memnunum. Gün geçtikçe takım olma adına daha çok yol kat ediyoruz. Yaptığımız antrenmanlardaki istikrarımızı maçta da göstermeliyiz. En iyi oyunumuzu oynamalıyız” diye konuştu.

“El Clasico”, 4 Şubat Pazar günü, saat 17.00’de, Vakıfbank Spor Sarayı’nda oynanacak.