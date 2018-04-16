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Eczacıbaşı VitrA, final serisinin ilk maçına hazır

Vestel Venus Sultanlar Ligi Final Etabı’nda Vakıfbank ile şampiyonluk mücadelesi verecek olan Eczacıbaşı VitrA, antrenmanlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Eczacıbaşı VitrA, final serisinin ilk maçına hazır

16 Nisan 2018 11:57

Geçtiğimiz hafta 2018 CEV Kupası finalinde rakibi Minchanka Minsk’i mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden turuncu-beyazlılar ara vermeden final etabı hazırlıklarına devam etti. 

Final serisi için heyecanlı olduğunu söyleyen CEV Kupası’nın MVP’si Tijana Boskovic, “İki takımın da çok güçlü kadrolara sahip olduğunu biliyoruz. Bu sezon Vakıfbank ile üç maç oynadık, daha önceki sezonlardan da rakibimizi oldukça iyi tanıyoruz. Finalde en az üç maç yapacağız, mücadele gücü yüksek maçlar olacağını düşünüyorum” diye konuştu. 

Final etabı birinci karşılaşması, yarın saat 19.00’da Vakıfbank Spor Sarayı’nda oynanacak.

Etiketler: Eczacıbaşı Vıtra

 

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