Manila’daki Türk derbisini kazanan son dünya şampiyonu, yarınki finali kazanması halinde üst üste iki kez Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı kazanan takım olarak tarihe geçecek. Turnuvanın finali 23 Ekim Pazar günü, TSİ 14.00’de oynanacak ve Turuncu-beyazlıların rakibi Volero Zürich- Pomi Casalmaggiore karşılaşmasının galibi olacak.

Salon: Mall of Asia Arena, Manila

Hakemler: Hernan Gonzalo Casamiquela xx, Piotr Dudek xx

Eczacıbaşı VitrA: Neslihan Demir Güler xxx, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu xxx, Büşra Kılıçlı xxx, Jordan Larson xx, Nilay Özdemir xx, Tatiana Kosheleva xx, Maja Ognjenovic xx, Hande Baladın xxx, Thaisa Daher Pallesi xxx, Tijana Boskovic xxx, Rachael Adams xxx, Gözde Yılmaz xxx, Ceylan Arısan xxx, Simge Şebnem Aköz xxx

VakıfBank: Gizem Örge xx, Gözde Kırdar xx, Cansu Özbay xx, Ting Zhu xx, Kübra Akman xx, Ayşe Melis Gürkaynak x, Ayça Aykaç xx, Lonneke Slöetjes xx, Naz Aydemir Akyol xx, Özge Nur Yurtdagülen xx, Melis Durul x, Kimberly Hill x, Milena Rasic x, Cansu Çetin x

Setler: 3-1 (25-23,19-25,25-17,25-23)

Süre: 102 dakika