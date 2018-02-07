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Eczacıbaşı VitrA, İtalya’ya gidiyor

2018 CEV Kupası 8’li Finaller Etabı’nda Yamamay e-work Busto Arsizio ile eşleşen Eczacıbaşı VitrA, rövanş maçı için İtalya’ya doğru yola çıktı.

Eczacıbaşı VitrA, İtalyaya gidiyor

07 Şubat 2018 12:23

Vakıfbank derbisinde sergiledikleri oyundan memnun olduğunu söyleyen tecrübeli antrenör Marco Motta, “Sanırım bugüne kadar oynadığımız, serviste yüzdesi en yüksek olan maçtı. Maç boyunca çok iyi konsantre olduk ve takım ruhu çok yüksekti. Her top ve sayı için sonuna kadar savaştık, rakibe dirençli olduğumuzu gösterdik. Bu da sahada fark oluşturdu ve iyi bir dinamik yakaladık. Kazandığımız için mutluyum ve sergilediğimiz takım ruhundan dolayı takımımla gurur duyuyorum. Ligde 4 maçımız kaldı, onlara da iyi bir şekilde hazırlanmalıyız” dedi.

Yamamay ile yapacakları maçın önemine de değinen Motta, “Her iki maçın da önemi yüksek. İlk maçta galip geldik fakat ikinci maçın sonucu turu belirleyecek. Evimizde oynadığımız karşılaşmada avantajı kaptık. Perşembe günü oynayacağımız maçta da aynı konsantrasyon ile sahaya çıkmalıyız. Oyuncularım bu karşılaşmanın öneminin farkında ve bu bilinçle maça çıkacağız” diye konuştu.

Etabın ilk maçında, evinde rakibini 3-1 mağlup eden turuncu-beyazlılar, deplasmanda iki set kazanması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Eczacıbaşı VitrA, turu geçmesi durumunda Yenisei Krasnoyarsk - Nova KBM Branik Maribor eşleşmesinin galibiyle üst turda karşılaşacak.

Yamamay e-work - Eczacıbaşı VitrA karşılaşması yarın TSİ 22.30’da PalaYamamay Spor Salonu’nda oynanacak. 

 

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