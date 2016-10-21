Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Eczacıbaşı VitrA, Manila'yı 3-1 mağlup etti

Eczacıbaşı VitrA, Manila'yı 3-1 mağlup etti

Eczacıbaşı VitrA, 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu'ndaki 3. maçında karşılaştığı ev sahibi PSL F2 Logistics Manila'yı 3-1 mağlup etti. Turuncu-beyazlılar, yarı finalde Vakıfbank ile mücadele edecek.


21 Ekim 2016 16:21

Eczacıbaşı VitrA, gruptaki son maçında ev sahibi PSL F2 Logistics Manila takımını 3-1 (25-17,25-17,23-25,25-14) mağlup etti. 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda sekiz puan toplayarak A Grubu’nun birincisi olan ve yoluna namağlup devam eden Turuncu-beyazlılar, yarı finalde VakıfBank ile karşılaşacak. Manila’daki Türk derbisi yarın TSİ saat 08.00’de başlayacak ve Mall of Asia Arena Spor Salonu’nda oynanacak.

Salon: Mall of Asia Arena, Manila

Hakemler: Taoufik Boudaya xx Vladimir Simonovic xx
Eczacıbaşı VitrA: Neslihan Demir Güler xx, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu xx, Büşra Kılıçlı xx, Jordan Larson xx, Nilay Özdemir xx, Tatiana Kosheleva xx, Maja Ognjenovic xx, Hande Baladın xx, Thaisa Daher Pallesi xx, Tijana Boskovic xx, Rachael Adams xx, Gözde Yılmaz xx, Ceylan Arısan xx, Simge Şebnem Aköz xx
PSL F2 Logistics Manila: Tichaya Boonlert xx, Alyja Daphnie Santiago x, Stephanie Niemer xx, Yuri Fukuda x, Mika Aereen Reyes x, Frances Xinia Molina xx, Jovelyn Gonzaga xx, Kim Fajardo x, Ekaterina Krivets xx, Lynda Morales xx, Jennylyn Reyes x, Rachel Anne Daquis xx, Yevgeniya Nyukhalova xx, Lindsay Stalzer x
Setler: 3-1 (25-17,25-17,23-25,25-14) 

Etiketler: Eczacıbaşı Vıtra


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!