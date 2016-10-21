Eczacıbaşı VitrA, gruptaki son maçında ev sahibi PSL F2 Logistics Manila takımını 3-1 (25-17,25-17,23-25,25-14) mağlup etti. 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda sekiz puan toplayarak A Grubu’nun birincisi olan ve yoluna namağlup devam eden Turuncu-beyazlılar, yarı finalde VakıfBank ile karşılaşacak. Manila’daki Türk derbisi yarın TSİ saat 08.00’de başlayacak ve Mall of Asia Arena Spor Salonu’nda oynanacak.

Salon: Mall of Asia Arena, Manila

Hakemler: Taoufik Boudaya xx Vladimir Simonovic xx

Eczacıbaşı VitrA: Neslihan Demir Güler xx, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu xx, Büşra Kılıçlı xx, Jordan Larson xx, Nilay Özdemir xx, Tatiana Kosheleva xx, Maja Ognjenovic xx, Hande Baladın xx, Thaisa Daher Pallesi xx, Tijana Boskovic xx, Rachael Adams xx, Gözde Yılmaz xx, Ceylan Arısan xx, Simge Şebnem Aköz xx

PSL F2 Logistics Manila: Tichaya Boonlert xx, Alyja Daphnie Santiago x, Stephanie Niemer xx, Yuri Fukuda x, Mika Aereen Reyes x, Frances Xinia Molina xx, Jovelyn Gonzaga xx, Kim Fajardo x, Ekaterina Krivets xx, Lynda Morales xx, Jennylyn Reyes x, Rachel Anne Daquis xx, Yevgeniya Nyukhalova xx, Lindsay Stalzer x

Setler: 3-1 (25-17,25-17,23-25,25-14)