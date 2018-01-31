Eczacıbaşı Vitra rahat kazandı

Salon: Anafartalar
Hakemler: Arzu Emiroğlu xx, Eyüp Can Kayışoğlu xx
Çanakkale Belediyespor: Ceren Önal x, Elif Uzun x, Şule Yetimoğlu x, Seda Arısoy xx, Gözde İrgi Dal xx, Janset Cemre Erkul x, Joyce Gomes Da Silva x, Jelena Alajberg x, İpek Soroğlu x, Hande Taşçı x
Ecazacıbaşı Vitra: Tıjana Boskovıc xxx, Beyza Arıcı xx, Şebnem Simge Aköz xx, Hande Baladın xxx, Büşra Kılıçlı xx, Jordan Larson xxx, Dilara Bağcı xx, Maja Ognjenovıc xxx, Güldeniz Önal xxx, Ezgi Dilik xx, Rachael Alexis Adams xxx,
Setler: 23-25, 16-25, 17-25
Süre: 75 dakika (28, 24, 23)
Murat Yüksel