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Eczacıbaşı VitrA, Rusya'da avantajı kaptı

2018 CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Rusya’nın Yenisei Krasnoyarsk takımına konuk olan Eczacıbaşı VitrA, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı VitrA, Rusyada avantajı kaptı

20 Şubat 2018 17:08

Karşılaşmanın birinci setinde rakibine karşı rahat bir oyun sergileyen Eczacıbaşı VitrA, seti 25-16 kazandı. İki takımın da etkili ataklarıyla başa baş bir mücadele yaşanan ikinci seti turuncu beyazlılar 28-26 kazanırken, Rus ekip üçüncü seti 25-23 önde bitirdi. Son sette ise konuk ekip temposunu koruyarak, rakibine skor üstünlüğünü kaptırmadı ve maçı 3-1 kazandı.

Maçın en skorer isimleri aldıkları 25’şer sayıyla kaptan Jordan Larson ve genç oyuncu Tijana Boskovic oldu.
Eczacıbaşı VitrA, eşleşmenin ikinci maçında Rus ekibini, 28 Şubat Çarşamba günü saat 19.30’da Burhan Felek Voleybol Salonu’nda konuk edecek. Turuncu-beyazlıların yarı finale çıkması için iki set almaları yeterli olacak.

Salon: Dom Sporta im. M. Dvorkina

Hakemler: Florin Dimachi (ROU-Romanya), Audrius Gargasas (LTU-Litvanya)
Yenisei Krasnoyarsk: Bondar, Manziuk, Malykh, Chaplina, Efimova, Peretiatko, Kriuchkova (L), Molodtsova, Olga Efimova.
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Güldeniz, Adams, Ognjenovic, Simge (L), Gözde, Dilara,
Hande, Ezgi.
Setler: 1-3 (16-25,26-28,25-23,21-25)
Süre: 98 dakika (20,28,27,23) 

Etiketler: Eczacıbaşı Vıtra, rusya

 

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