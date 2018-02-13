Eczacıbaşı VitrA, Seramiksan deplasmanına gidiyor

Aldığı 18 galibiyet ile Lig’de 54.710 puanla birinci sırada bulunan turuncu-beyazlılar, Manisa’ya doğru yola çıkmadan önce son hazırlıklarını tamamladı.

Eczacıbaşı VitrA, geçtiğimiz hafta hem CEV Kupası’nda Yamamay e-work takımını elemiş, hem de derbide Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etmişti. Her iki kulvarda da takılmadan yoluna devam eden Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, lig etabının bitimine yaklaşırken liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Seramiksan - Eczacıbaşı VitrA mücadelesi 14 Şubat Çarşamba günü, saat 16:00’da Turgutlu Y. Beyazıt Spor Salonu’nda oynanacak.