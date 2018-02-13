Diğer
Kategoriler

Eczacıbaşı VitrA, Seramiksan deplasmanına gidiyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında Seramiksan’a konuk olacak olan Eczacıbaşı VitrA, İstanbul’daki son antrenmanını yaptı.

Eczacıbaşı VitrA, Seramiksan deplasmanına gidiyor

13 Şubat 2018 11:03

Aldığı 18 galibiyet ile Lig’de 54.710 puanla birinci sırada bulunan turuncu-beyazlılar, Manisa’ya doğru yola çıkmadan önce son hazırlıklarını tamamladı.

Eczacıbaşı VitrA, geçtiğimiz hafta hem CEV Kupası’nda Yamamay e-work takımını elemiş, hem de derbide Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etmişti. Her iki kulvarda da takılmadan yoluna devam eden Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, lig etabının bitimine yaklaşırken liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Seramiksan - Eczacıbaşı VitrA mücadelesi 14 Şubat Çarşamba günü, saat 16:00’da Turgutlu Y. Beyazıt Spor Salonu’nda oynanacak.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç