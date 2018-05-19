Eczacıbaşı VitrA transfer bombasını patlattı

Kariyerinde birçok büyük başarıya sahip olan Güney Koreli yıldız oyuncu, 2012 Londra Olimpiyatları’nda “En Değerli Oyuncu” (MVP) ödülünün de sahibi olmuştu. Çok önemli bir oyuncuyu transfer ettiklerini söyleyen Eczacıbaşı VitrA takım menajeri Nalan Ural, “Kim, yıllarca ülkemizde de oynamış, yetenekli ve başarılı bir voleybolcu. Kendisinin şu anki kadromuzla birlikte çok iyi işler çıkaracağına inanıyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun” diye konuştu.

YEON-KOUNG KİM KİMDİR?

Smaçör mevkiinde oynayan 1,92 boyundaki Kim Yeon-Koung, 1988 Güney Kore doğumlu. Daha önce oynadığı kulüpler sırasıyla, Pink Spiders, JT Marvelous, Fenerbahçe ve Shanghai Guohua Life.

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

2010 Asya Oyunları ikinciliği

Asya Voleybol Şampiyonası Üçüncülükleri (2010, 2011, 2013, 2017)

2014 Asya Oyunları Şampiyonluğu

2014 Asya Kadınlar Kupası İkinciliği

2015 Asya Voleybol Şampiyonası İkinciliği

KULÜP BAŞARILARI

Kore V-Lig Şampiyonlukları (2005-2006, 2006-2007, 2008-2009)

Japonya Ligi Şampiyonluğu (2009-2010)

CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (2011-2012)

CEV Kupası Şampiyonluğu (2013-2014)

Türkiye Voleybol Ligi Şampiyonlukları (2014-2015, 2016-2017)

Türkiye Kupası Şampiyonlukları (2014-2015, 2016-2017)

Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu (2014-2015)

BİREYSEL BAŞARILAR

Kore V-Lig “En Değerli Oyuncu” ödülleri (2006, 2007, 2008, 2009)

Japonya Ligi “En Skorer Oyuncusu” (2009-2010)

Japonya Ligi “En Değerli Oyuncu” (2010-2011)

CEV Şampiyonlar Ligi “En Değerli Oyuncu” (2011-2012)

CEV Şampiyonlar Ligi “En İyi Smaçör” (2011-2012, 2015-2016)

CEV Kupası “En Değerli Oyuncu” (2012-2013, 2013-2014)

Türkiye Voleybol Ligi “En Değerli Oyuncu” (2014-2015)

Türkiye Voleybol Ligi “En Skorer Oyuncu” (2013-2014, 2014-2015)

Türkiye Voleybol Ligi “En İyi Smaçör” (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016)

Türkiye Kupası “En Değerli Oyuncu” (2015)

FIVB World Grand Champions Kupası “En Skorer Oyuncu” (2009)

Asya Voleybol Şampiyonası “En Skorer Oyuncu” ödülleri (2009, 2010, 2011, 2013)

Asya Voleybol Şampiyonası “En İyi Servis Atan” ödülü (2013)

FIVB Dünya Olimpiyat Elemeleri “En Skorer Oyuncu”, “En İyi Smaçör”, “En İyi Servis Karşılayan” ödülleri (2012)

2012 Londra Olimpiyatları “En Değerli Oyuncu” ve “En Skorer Oyuncu” ödülleri

2014 Asya Kadınlar Kupası “En İyi Smaçör”

2015 Asya Voleybol Şampiyonası “En İyi Smaçör”

2016 Olimpiyat Elemeleri “En İyi Smaçör”

2017 Asya Voleybol Şampiyonası “En İyi Smaçör”